Первый спектакль фестиваля «Тайны горы Крестовой» собрал более 8 тысяч зрителей

17:54 | 1.07.2019

29 июня в Губахе стартовал VIII театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Открыла программу легендарная рок-опера Jesus Christ Superstar («Иисус Христос – суперзвезда») в исполнении труппы Пермского академического Театра-Театра.



Послушать знаменитое произведение, несмотря на дождливую погоду, приехали более 8 тыс. человек, и не только жители Прикамья и Свердловской области, но и зарубежные гости.



В постановке английского режиссера Майкла Ханта Иисус предстал перед зрителями в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций. И хотя артистам Театра-Театра пришлось работать на мокрой от дождя сцене, но это, по словам организаторов, придало исполнению особый драматизм: актеры тут же начали использовать потоки воды для усиления художественного эффекта.



«Это начало фестиваля, только первый спектакль. Мы играем грандиозные, сумасшедшие, экспериментальные постановки на разных площадках в Губахе и вокруг нее, – напомнила Любовь Зайцева, директор фестиваля «Тайны горы Крестовой». – Много новичков в программе в этом году, и мы уверены, что и впечатлений у зрителей будет много».



Фестиваль продлится до 5 июля. Гости смогут увидеть постановки театральных коллективов из Перми, Тольятти, Пензы, Челябинска и Губахи, поучаствовать в экспериментальном выступлении «Арт-погружение», а также послушать классические и современные композиции в исполнении Пермского губернского оркестра. Подробную программу нынешнего фестиваля можно найти здесь: https://krestovaya.ru/.



Мероприятие проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время» при поддержке Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края и регионального Центра развития туризма.



«Тайны горы Крестовой» — театрально-ландшафтный фестиваль под открытым небом, который проходит с 2012 года в Губахе, на горе Крестовой – вершине хребта Рудянский Спой. Каждый год фестиваль посещает в среднем до 10 тыс. человек. И каждый год фестиваль проходит по-разному. Свои спектакли на Крестовой горе представляли Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского, московский Театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова» и др.