Пермь: новости дня
17:43 | 1.07.2019
С 1 июля в Перми начинается внедрение единой системы оплаты проезда Пермского края
Как пояснили в министерстве транспорта Пермского края, переход на новую систему оплаты проезда будет производиться постепенно в течение июля. С 21 июля в пунктах выдачи и пополнения проездных документов начнется выдача льготных проездных документов нового образца – красного цвета, с изображением медведя на лицевой стороне (аналогично дизайну, в котором оформлены новые автобусы). Предполагается выпуск карт для школьников, студентов и пенсионеров. В июле пополнение ЛПД будет осуществляться на картах старого образца.
В настоящее время идет прием заявлений об использовании в качестве ЛПД бесконтактных банковских карт МИР, которыми можно будет воспользоваться с августа 2019 года.
Напомним, в 2020 году в Перми запланирован переход на новую транспортную модель. Одной из ее составляющих является безналичная оплата проезда бесконтактными банковскими картами или электронными устройствами на всех видах общественного транспорта. С середины прошлого года такая возможность появилась у пассажиров электротранспорта. В мае этого года безналичная оплата была внедрена на 10 автобусных маршрутах, работающих в рамках пилотного проекта. За первый месяц реализации пилотного проекта безналичным способом проезд в общественном транспорте оплатили свыше 31 тыс. пассажиров.
Теперь на очереди те категории граждан, для которых в краевой столице предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте. Льготный проезд предполагает выдачу льготных проездных документов учащимся, студентам и пенсионерам и действует в автобусах, трамваях и троллейбусах, курсирующих по городским маршрутам общественного транспорта, за исключением маршрутных такси.
© «Вечерние Ведомости»
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