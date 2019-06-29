Баскетболистка из Перми вошла в российскую сборную летней Универсиады-2019

17:14 | 1.07.2019

Пермская баскетболистка Полина Матушкина вошла в итоговый состав женской студенческой сборной России. Спортсменке предстоит принять участие в баскетбольном турнире в рамках летней Универсиады-2019, которая пройдет с 3 по 14 июля в Неаполе.



Полина Матушкина играет на позиции защитника и представляет колледж олимпийского резерва Пермского края. В прошлом сезоне она установила новый рекорд по набранным очкам в Лиге Белова (финальный этап чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола).



Всего в российской сборной 12 девушек из разных городов страны. На первом этапе наши баскетболистки сыграют со сборными Португалии, Румынии и Аргентины.



Напомним, в прошлом году спортсмены из Прикамья завоевали более 1000 наград на соревнованиях межрегионального уровня, 700 медалей на соревнованиях федерального уровня и 150 – на соревнованиях международного уровня. «Главное, чему нас учит спорт, что если долго трудиться, работать в команде, прислушиваться к тренеру, то результаты рано или поздно придут. Результаты у нас уже есть, но я уверен, что они будут еще лучше», – отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников.