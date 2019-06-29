Пермь: новости дня
17:14 | 1.07.2019
Баскетболистка из Перми вошла в российскую сборную летней Универсиады-2019
Полина Матушкина играет на позиции защитника и представляет колледж олимпийского резерва Пермского края. В прошлом сезоне она установила новый рекорд по набранным очкам в Лиге Белова (финальный этап чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола).
Всего в российской сборной 12 девушек из разных городов страны. На первом этапе наши баскетболистки сыграют со сборными Португалии, Румынии и Аргентины.
Напомним, в прошлом году спортсмены из Прикамья завоевали более 1000 наград на соревнованиях межрегионального уровня, 700 медалей на соревнованиях федерального уровня и 150 – на соревнованиях международного уровня. «Главное, чему нас учит спорт, что если долго трудиться, работать в команде, прислушиваться к тренеру, то результаты рано или поздно придут. Результаты у нас уже есть, но я уверен, что они будут еще лучше», – отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников.
© «Вечерние Ведомости»
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