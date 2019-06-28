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Пермь: новости дня


04:07 | 30.06.2019

В Прикамье в этом году ЕГЭ на максимальный балл по нескольким предметам сразу сдали шесть человек

Министерство образования и науки Пермского края озвучило предварительные результаты Единого госэкзамена по всем предметам основного этапа. Максимальный балл по нескольким дисциплинам сразу получили шесть выпускников.

В общей сложности в Пермском крае 113 работ написаны на сто баллов. Наибольшее количество стобалльников традиционно по русскому языку – 49 человек. С информатикой идеально справились 14 человек. Химию на максимальный балл написали 13 выпускников, профильную математику – 10, географию – 9. По литературе 100 баллов набрали 6 человек, столько же – по физике. Три абитуриента получили заветные «100» по истории, два по обществознанию.

Из мультистобалльников рекордсменом стала Светлана Мещурова из Соликамска. Она сдала с максимальным баллом сразу три предмета – русский, физику и химию, а по профильной математике набрала 94 балла. Два мультистобалльника окончили лицей № 1 в Кунгуре - Алексей Кырнаев и Даниил Змеев. Дмитрий Улитин из школы № 146 написал идеально информатику и математику. Юлия Ильина из пермского лицея №1 получила заветные «100» по химии и русскому языку. А Анастасия Прокошева из гимназии №31 г. Перми набрала максимальный балл по русскому и литературе.

Выпускница гимназии №31 Анастасия Прокошева поделилась секретом успеха: «Подготовка проходила у нас в школе. Я не нанимала репетиторов, никуда не ходила, только в школе готовилась. Мне в этом помогли учителя. Отдельное спасибо учительнице русского и литературы, которая подготовила меня так, что я сдала на 100 баллов! Когда я вышла с экзамена по литературе, я была очень рада, я чувствовала, что написала все, что хотела, что у меня все идеально. Я надеялась на 100 и у меня 100!»

А выпускница лицея №1 Юлия Ильина была уверена в своем результате с самого начала, по ее словам, это было ожидаемо. «Конечно, я ответственно готовилась и была уверена в своих силах, но когда я узнала баллы за химию, то даже расплакалась! И сидела час в шоке. Потом меня начали все поздравлять, и я обрадовалась. Была на 7 небе от счастья. Химия - мой любимый предмет, и я была очень рада!» – поделилась Юлия.

© «Вечерние Ведомости»

 


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