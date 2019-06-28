Пермь: новости дня
04:02 | 30.06.2019
В связи с ограничением движения на Компросе в Перми изменятся маршруты общественного транспорта
По четной стороне Комсомольского проспекта на остановочных пунктах «кинотеатр «Кристалл» (в районе дома №60), «кинотеатр «Октябрь» (улица Революции) и «кинотеатр «Октябрь» (улица Краснова) остановка общественного транспорта осуществляться не будет.
Автобусный маршрут №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» в направлении станции «Пермь-2» будет следовать в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.
Автобусный маршрут №5 «улица Мильчакова – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс» в направлении микрорайона Голый Мыс будет следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования.
Автобусные маршруты №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» в прямом направлении будут следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.
Автобусный маршрут №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.
Автобусные маршруты №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» в прямом направлении будут следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской и Пушкина, далее по маршрутам следования.
Автобусный маршрут №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром» в направлении Ипподрома будет следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской, Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.
Автобусный маршрут №60 «ДДК им. Кирова – ЦУМ – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будет следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования.
Автобусный маршрут №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении микрорайона Заостровка будет следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской, Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.
Движение троллейбусных маршрутов №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» и №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» с 1 июля осуществляться не будет.
© «Вечерние Ведомости»
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