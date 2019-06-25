Службе социальных участковых Пермского края вручили 40 автомобилей для перевозки граждан старшего поколения

17:39 | 28.06.2019

В Перми состоялось торжественное мероприятие по вручению ключей от 40 новых автомобилей представителям территориальных управлений министерства социального развития Пермского края. Участников мероприятия приветствовали заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина, заместитель руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае, председатель регионального общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» Елена Савельева, начальник межрайонного территориального управления №7 регионального минсоцразвития Наталья Тимонина.



«В рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с помощью федеральных средств приобретены машины для того, чтобы обеспечить подвоз граждан пожилого возраста старше 65 лет из отдаленных территорий в медицинские организации. Эти автомобили предназначены и для оказания социальной помощи. У социальных участковых будет возможность изучить ситуацию в каждом населенном пункте, выявить пожилых людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и оказать им своевременную помощь», - отметила Татьяна Абдуллина.



Напомним, в 2019 году Пермскому краю в рамках реализации нацпроекта «Демография» из федерального бюджета было выделено 34 млн рублей на закупку автотранспорта для проезда проживающих в сельской местности граждан старше 65 лет в медицинские учреждения. В Прикамье проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» держал на контроле это направление нацпроекта «Демография» – от момента поступления федеральных средств до проведения закупки автомобилей.



«Это яркий пример комплексного взаимодействия министерств и ведомств Пермского края в реализации проекта «Старшее поколение». Хочется отметить слаженную работу министерства социального развития, своевременно были запущены аукционы, автомашины закуплены в достаточно сжатые сроки. Это огромное подспорье для всех муниципалитетов, чтобы пожилым людям в возрасте 65+ оказывать комплексные меры поддержки. Поздравляем, в добрый путь!» - обратилась к присутствующим Елена Савельева.



На сегодняшний день министерство здравоохранения Прикамья уже передало в минсоцразвития списки пожилых людей, проживающих в труднодоступных территориях края, это порядка 80 тыс. человек. Медицинская и социальная помощь им будет оказываться в первую очередь. Созданы мобильные бригады в составе медиков и социальных участковых.



Татьяна Абдуллина вручила ключи представителям территориальных управлений минсоцразвития, автомашины уже сегодня отправились в муниципалитеты, чтобы начать важную и нужную работу по оказанию помощи пожилым людям. В числе получателей нового автомобиля была и Ольга Филиппова, руководитель службы социальных участковых по Александровску и Кизелу.



«Только в Александровском районе у нас насчитывается более 2 тыс. граждан старшего поколения. Протяженность территории составляет 5,5 тыс. километров. Конечно, для нас сегодня радостное событие. Будем доставлять пожилых людей в поликлиники для прохождения медицинского обследования, диспансеризации. Уже составлены графики, главное для нас повысить качество жизни граждан старшего поколения», - говорит Ольга Филиппова.



Напомним, основные задачи проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». По поручению губернатора Максима Решетникова в Прикамье разработана региональная программа, на ее реализацию с 2019 по 2024 гг. предполагается направить почти один миллиард рублей. Основное внимание уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, защите их трудовых прав, профилактики заболеваний, приведения организаций социального обслуживания в надлежащее состояние.