Пермь: новости дня
17:39 | 28.06.2019
Службе социальных участковых Пермского края вручили 40 автомобилей для перевозки граждан старшего поколения
«В рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с помощью федеральных средств приобретены машины для того, чтобы обеспечить подвоз граждан пожилого возраста старше 65 лет из отдаленных территорий в медицинские организации. Эти автомобили предназначены и для оказания социальной помощи. У социальных участковых будет возможность изучить ситуацию в каждом населенном пункте, выявить пожилых людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и оказать им своевременную помощь», - отметила Татьяна Абдуллина.
Напомним, в 2019 году Пермскому краю в рамках реализации нацпроекта «Демография» из федерального бюджета было выделено 34 млн рублей на закупку автотранспорта для проезда проживающих в сельской местности граждан старше 65 лет в медицинские учреждения. В Прикамье проект «Старшее поколение» партии «Единая Россия» держал на контроле это направление нацпроекта «Демография» – от момента поступления федеральных средств до проведения закупки автомобилей.
«Это яркий пример комплексного взаимодействия министерств и ведомств Пермского края в реализации проекта «Старшее поколение». Хочется отметить слаженную работу министерства социального развития, своевременно были запущены аукционы, автомашины закуплены в достаточно сжатые сроки. Это огромное подспорье для всех муниципалитетов, чтобы пожилым людям в возрасте 65+ оказывать комплексные меры поддержки. Поздравляем, в добрый путь!» - обратилась к присутствующим Елена Савельева.
На сегодняшний день министерство здравоохранения Прикамья уже передало в минсоцразвития списки пожилых людей, проживающих в труднодоступных территориях края, это порядка 80 тыс. человек. Медицинская и социальная помощь им будет оказываться в первую очередь. Созданы мобильные бригады в составе медиков и социальных участковых.
Татьяна Абдуллина вручила ключи представителям территориальных управлений минсоцразвития, автомашины уже сегодня отправились в муниципалитеты, чтобы начать важную и нужную работу по оказанию помощи пожилым людям. В числе получателей нового автомобиля была и Ольга Филиппова, руководитель службы социальных участковых по Александровску и Кизелу.
«Только в Александровском районе у нас насчитывается более 2 тыс. граждан старшего поколения. Протяженность территории составляет 5,5 тыс. километров. Конечно, для нас сегодня радостное событие. Будем доставлять пожилых людей в поликлиники для прохождения медицинского обследования, диспансеризации. Уже составлены графики, главное для нас повысить качество жизни граждан старшего поколения», - говорит Ольга Филиппова.
Напомним, основные задачи проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. В 2018 году в России утвержден нацпроект «Демография», в который отдельным направлением включен проект «Старшее поколение». По поручению губернатора Максима Решетникова в Прикамье разработана региональная программа, на ее реализацию с 2019 по 2024 гг. предполагается направить почти один миллиард рублей. Основное внимание уделено вопросам занятости и профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста, защите их трудовых прав, профилактики заболеваний, приведения организаций социального обслуживания в надлежащее состояние.
© «Вечерние Ведомости»
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