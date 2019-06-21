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19:38 | 26.06.2019
Депутаты ЗС Пермского края оценили ход «мусорной реформы» на местах
Одной из злободневных тем последнего времени, обсуждаемых депутатами Законодательного собрания, стал переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Парламентарии активно следят за реализацией так называемой «мусорной реформы» как на региональном, так и на муниципальном уровне.
На выездном заседании комитета по развитию инфраструктуры его члены заслушали информацию министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края о ходе исполнения краевого Закона «О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края».
По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, сегодня работа по сбору и перевозке твердых бытовых отходов осуществляется региональным оператором, вывоз ТКО обеспечивают 110 перевозчиков. Региональным оператором сформирована база из 1,5 млн потребителей.
В мае 2019 года министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края изменило нормативы накопления твердых коммунальных отходов для жителей. Сейчас для многоквартирного дома норматив составит 6,7 кг в год на 1 кв. м общей площади (ранее 10,6 кг/год на 1 кв. м), для индивидуальных жилых домов 149 кг в год на одного проживающего (ранее 224 кг/год на одного проживающего). Чуть ранее ведомством была скорректирована региональная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Работа по обновленной схеме началась с 1 апреля. До этого в Пермском крае действовало 13 объектов размещения отходов. В территориальную схему включено шесть дополнительных площадок, расположенных в Очере, Нытве, Губахе, Чайковском, Лысьве и в деревне Ключики Пермского района. Суммарные мощности новых объектов позволят принимать 254 тысячи тонн отходов в год.
В настоящий момент идет дальнейшая работа по корректировке нормативов для жителей, власти приступили к разработке новой территориальной модели по размещению ТКО.
По мнению депутата краевого парламента Виктора Плюснина: «При определении пунктов сбора мусора нужно учитывать мнение территорий. Пока в них не будет местных операторов или кустового представительства регионального оператора, не будет решаться проблема по качественному сбору. У регионального оператора должны быть «глаза, уши и руки» в муниципалитетах».
Одним из проблемных моментов остается сбор платежей среди юридических лиц. По словам представителей профильного министерства, показатель собираемости среди данной категории за услуги ТКО составляет 22%.
Еще один часто задаваемый вопрос - о формировании тарифа. Со стороны жителей края поступают вопросы, почему в частных жилых домах расчет идет от количества проживающих, а в многоквартирных - от площади. «Мусор-то производят не квадратные метры, а живые люди», - рассуждают пермяки. По словам краевых парламентариев, вопрос действительно актуальный и требующий детального анализа. Поэтому к данным о тарифе и правилах расчета депутаты обещают вернуться уже в сентябре, когда появится больше данных для анализа. А пока просьба к правительству чаще обращать внимания на индивидуальные особенности территорий.
Резюмируя итоги заседания, председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин пояснил, что вопрос мусорной реформы непростой, в определенной степени – революционный. «Тем не менее, реформу нужно было начать и пройти этот путь», - подчеркнул он.
«На заседании комитета на примере Добрянского района были рассмотрены предварительные итоги и положительных практик, и моментов, которые требуют корректировки. Сегодня вместе с депутатами Законодательного собрания правительству Пермского края были даны рекомендации по вопросу о сборе мусора – сохранить и кольцевой, и контейнерный сбор. Например, в Добрянке нет контейнеров, люди привыкли к такому сбору. Как результат – нет стихийных свалок ни на улицах, ни во дворах. Еще одна идея Добрянского района, чтобы на выезде из города была организована контейнерная площадка для тех, кто проездом из дома желает вывезти мусор, или для тех, кто не успел к кольцевому сбору», - заметил Виктор Борисович.
© «Вечерние Ведомости»
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