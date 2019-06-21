Валерий Сухих: «Средства на спорт выделяются не по остаточному принципу»

19:26 | 26.06.2019

В понедельник, 24 июня, прошло выездное заседание Консультационного совета (КС) Законодательного собрания в Пермском районе. Депутаты, правительство и представители Ассоциации представительных органов муниципалитетов Пермского края «Согласие» посетили спортивные объекты и обсудили реализацию государственной программы «Спортивное Прикамье», сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.



В рамках выездного заседания делегация оценила спортивные комплексы, площадки, стадионы и школьные спортивные объекты в с. Гамово, с. Лобаново, с. Фролы, д. Кондратово, пос. Мулянка и пос. Ферма. Депутаты положительно оценили фроловскую среднюю школу «Навигатор» на 1100 мест, которая была открыта год назад. Учреждение оснащено современным оборудованием, имеет три спортивных зала, в том числе скалодром и хореографический зал.



На заседании КС под председательством спикера краевого парламента Валерия Сухих с докладами выступили заместитель главы администрации Пермского района Алексей Норицин, министр спорта Пермского края Владимир Епанов, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Сергей Клепцин и председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий Тушнолобов.



Замглавы администрации рассказал об успешном опыте реализации в районе региональных проектов по развитию массового спорта: «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего двора», «Мы выбираем спорт», организация занятий физкультурой для населения на базе образовательных учреждений, а также устройство спортивных площадок. Все проекты стартовали в 2018 году. Алексей Норицин отметил, что за 3 года число людей, занимающихся спортом, увеличилось в полтора раза, но для дальнейшего роста, учитывая рост населения Пермского района, необходимо продолжать строительство объектов и реализацию проектов, что требует дополнительного финансирования. При этом именно Пермский район сегодня является лидером по многим показателям госпрограммы.



Министр спорта Владимир Епанов заявил об увеличении доли населения региона, которое систематически занимается спортом - до 887 тысяч человек (по итогам 2018 года), что составляет 36,4% от общей численности населения края в возрасте от 3 до 79 лет. В своем докладе председатель КСП отметил важность методики подсчетов людей, регулярно занимающихся спортом. Согласно докладу, на деле численность таких людей – меньше. Напомним, что, согласно целевым показателям федерального проекта «Спорт – норма жизни», этот показатель является ключевым и к 2021 году в Пермском крае он должен составить 55%. Первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина отметила, что достижение этого результата остается одной из самых сложных задач для краевых властей.



В ходе заседания участники отметили важность существующей поддержки муниципалитетов, кадров, развития спортивной инфраструктуры, а также меры по популяризации массового спорта среди населения. «На развитие программы «Спортивное Прикамье» выделяются внушительные средства, причем не «по остаточному принципу»: на протяжении последних трех лет из краевой казны расходуется порядка 2 млрд рублей ежегодно. По уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями (57%) наш край обгоняет многие регионы России, но вот количество населения, которое системно занимается физкультурой и спортом, пока что у нас меньше, чем в целом по стране (36,4%). Широкие возможности сегодня есть у муниципальных образований. Они могут получать субсидии, как на проведение мероприятий, так и на создание спортивной инфраструктуры. Но далеко не все принимают участие в программе, не все средства удается освоить в полном объеме», - отметил Валерий Сухих.



По итогам заседания правительству был рекомендован ряд мер по увеличению эффективности работы по госпрограмме, в числе которых организация условий для привлечения к занятиям физкультурой граждан старшего поколения, улучшения трудовых условий для квалифицированных кадров, необходимости эффективного освоения средств, грамотного использования имеющихся спортивных объектов и обновления материально-технической базы. Проект решения будет дополняться, в том числе, предложениями других муниципалитетов. Его рассмотрение планируется на ближайшее заседание социального комитета краевого парламента.