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Пермь: новости дня


18:30 | 26.06.2019

В Перми состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям провел глава города Перми Дмитрий Самойлов. В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, заместитель председателя Думы Алексей Грибанов, депутат Василий Кузнецов.

Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова рассказала о реализуемых в дошкольных учреждениях и школах мероприятиях по патриотическому воспитанию, защите здоровья, семейного и детского благополучия. В Перми в 2019 году увеличилось количество служб примирения для решения конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях. Более 25 тысяч школьников входят в детские объединения и спортивные клубы.

Впервые 7 мая в Перми прошла патриотическая акция «Флаг мира», во время которой учащиеся 129 школ создали 63-метровый флаг – символ добра, мира и взаимопонимания.

В 32 школах города открыты музеи, посвященные истории Перми. В их работу вовлечено более 30 тысяч человек, в том числе и школьников. Ряд образовательных учреждений поддерживает взаимоотношения с зарубежными странами. Также в городе проводятся конференции, посвященные межнациональным и межконфессиональным отношениям, единые уроки «Мы - многонациональный Пермский край», олимпиада по основам православной культуры.

«Объем работ, что нам показали, колоссальный. Могу добавить про волонтерскую работу медицинского университета, о создании сборника впечатлений иностранных студентов о нашем городе - все эти проекты заслуживают внимания. Нам следует проработать порядок взаимодействия, четкий план мероприятий, чтобы не было так, что на одно мероприятие жители попадут, а на другое в тот же день нет. Также мы не знаем, сколько новой молодежи присутствует на площадках. Нам нужно популяризировать мероприятия и лучше информировать горожан», - считает председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Дмитрий Самойлов отметил, что план работы департамента образования следует привести в соответствие с изменением стратегии государственной национальной политики.

Представитель Совета молодежи народов России от Пермского края Александр Николин рассказал о работе организации, ее основных функциях, целях и проектах.

«Огромное количество мероприятий по патриотическому воспитанию проводит департамент образования, очень правильно, что начинаем это с детского сада и школы. Служба примирения учит школьников выходить из межнациональных конфликтов, что, безусловно, хорошо. Это дает детям возможность стать самостоятельнее и научиться принимать самостоятельные, взвешенные решения. Работа департаментов, на мой взгляд, прошла на отлично», – отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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