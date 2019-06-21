Пермь: новости дня
18:30 | 26.06.2019
В Перми состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова рассказала о реализуемых в дошкольных учреждениях и школах мероприятиях по патриотическому воспитанию, защите здоровья, семейного и детского благополучия. В Перми в 2019 году увеличилось количество служб примирения для решения конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях. Более 25 тысяч школьников входят в детские объединения и спортивные клубы.
Впервые 7 мая в Перми прошла патриотическая акция «Флаг мира», во время которой учащиеся 129 школ создали 63-метровый флаг – символ добра, мира и взаимопонимания.
В 32 школах города открыты музеи, посвященные истории Перми. В их работу вовлечено более 30 тысяч человек, в том числе и школьников. Ряд образовательных учреждений поддерживает взаимоотношения с зарубежными странами. Также в городе проводятся конференции, посвященные межнациональным и межконфессиональным отношениям, единые уроки «Мы - многонациональный Пермский край», олимпиада по основам православной культуры.
«Объем работ, что нам показали, колоссальный. Могу добавить про волонтерскую работу медицинского университета, о создании сборника впечатлений иностранных студентов о нашем городе - все эти проекты заслуживают внимания. Нам следует проработать порядок взаимодействия, четкий план мероприятий, чтобы не было так, что на одно мероприятие жители попадут, а на другое в тот же день нет. Также мы не знаем, сколько новой молодежи присутствует на площадках. Нам нужно популяризировать мероприятия и лучше информировать горожан», - считает председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.
Дмитрий Самойлов отметил, что план работы департамента образования следует привести в соответствие с изменением стратегии государственной национальной политики.
Представитель Совета молодежи народов России от Пермского края Александр Николин рассказал о работе организации, ее основных функциях, целях и проектах.
«Огромное количество мероприятий по патриотическому воспитанию проводит департамент образования, очень правильно, что начинаем это с детского сада и школы. Служба примирения учит школьников выходить из межнациональных конфликтов, что, безусловно, хорошо. Это дает детям возможность стать самостоятельнее и научиться принимать самостоятельные, взвешенные решения. Работа департаментов, на мой взгляд, прошла на отлично», – отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:36 | 26.06.2019
Расщепление личности: театр «Волхонка» представил спектакль по Федору Достоевскому
21:34 | 26.06.2019
В Свердловской области возбуждено уголовное дело из-за того что ребёнку ввели просроченное лекарство
20:54 | 26.06.2019
В Екатеринбурге с 1 июля подорожают услуги водоснабжения
20:32 | 26.06.2019
Прокуратура проверит сделку о продаже старейшей бани Екатеринбурга
19:38 | 26.06.2019
Депутаты ЗС Пермского края оценили ход «мусорной реформы» на местах
19:26 | 26.06.2019
Валерий Сухих: «Средства на спорт выделяются не по остаточному принципу»
19:10 | 26.06.2019
В Екатеринбурге прошло заседание Совета по противодействию коррупции
18:30 | 26.06.2019
В Перми состоялось заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям
18:05 | 26.06.2019
За три года в Прикамье отремонтируют все кабинеты участковых полиции
17:54 | 26.06.2019
В Екатеринбурге задержали банду автоугонщиков
17:30 | 26.06.2019
В Нижнем Тагиле открылась новая детская поликлиника
17:18 | 26.06.2019
Для удобства гостей фестиваля «Небесная ярмарка» в Перми будет продлена работа общественного транспорта
17:15 | 26.06.2019
В салонах МегаФона скоро начнут выдавать посылки
17:06 | 26.06.2019
Пермский край готовится к переходу на раздельный сбор мусора
16:57 | 26.06.2019
Жительница Свердловской области выиграла в лотерею восемь миллионов
16:17 | 26.06.2019
В Нижнем Тагиле пройдет общегородской выпускной
15:59 | 26.06.2019
Общественники взбунтовались против платной парковки в Екатеринбурге
15:25 | 26.06.2019
Сторонницу Навального из Екатеринбурга остановили на границе с Грузией
15:07 | 26.06.2019
Во вторник дорожные аварии в Курганской области унесли жизни двух мужчин
15:02 | 26.06.2019
Суд потребовал от мэрии Кургана не сбрасывать грязные сточные воды в Битевку. «Происходит серьезное антропогенное воздействие»
14:31 | 26.06.2019
Недостроенный Дом-интернат для инвалидов ликвидировали в Нижнем Тагиле
14:11 | 26.06.2019
На пленарном заседании депутаты приняли решение по благоустройству Перми
13:54 | 26.06.2019
Бывший начальник колонии строго режима возглавил управление горхозяйства Нижнего Тагила