В выходные в Губахе покажут на закате рок-оперу и оживят заброшенный город

14:48 | 26.06.2019

29 и 30 июня Губаха переживет сразу два культурных события. В субботу там стартует ежегодный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой», а в воскресенье на территории города-призрака Верхняя Губаха пройдет фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE».



Фестиваль «Тайны горы Крестовой» продлится с 29 июня по 5 июля. За эту неделю на различных площадках выступят театры из Губахи, Пензы, Тольятти и Челябинска. Участником проекта «Закат на Крестовой» станет Пермский академический Театр-Театр, который представит рок-оперу Jesus Christ Superstar («Иисус Христос – суперзвезда»). В постановке английского режиссера Майкла Ханта Иисус предстанет перед зрителями в эпоху больших городов, технологий и коммуникаций. И наконец, все съехавшиеся на фестиваль смогут поучаствовать в экспериментальном выступлении театра «Балет Евгения Панфилова» и побывать на концертах Пермского губернского оркестра.



Вместе с открытием театрального фестиваля 29 июня Губаха отпразднует День города. На новой ледовой арене состоится семейный хоккейный фестиваль, после которого арена на весь день будет предоставлена желающим покататься на коньках. В городском парке имени Юрия Гагарина днем пройдут спортивные соревнования, а вечером – концерт и фестиваль «Город безграничных талантов».



30 июня в четвертый раз состоится фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE» в Верхней Губахе. Еще 70 лет назад там был шахтерский город, однако из-за неблагоприятных условий жителей было решено переселить на новое место. В результате Верхняя Губаха превратилась в город-призрак. И все же один раз в году «Губаха ALIVE» оживляет заброшенный город и возвращает гостей фестиваля в 60-е годы прошлого века. На разных площадках зрителей ждут мастер-классы, концерты, экскурсии и ярмарки. А в этом году для любителей спорта впервые пройдет «Губаха Trail» – забег по заброшенным местам.



Театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» и фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE» организованы в рамках фестивального проекта «Пермский период. Новое время».