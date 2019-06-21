Дума разрешила безвозмездную передачу здания на Петропавловской, 30а и земельного участка по Комсомольскому проспекту

18:32 | 25.06.2019

Пермская городская Дума разрешила администрации города Перми безвозмездную передачу в федеральную собственность двухэтажного нежилого здания по адресу: ул. Петропавловская, 30а. Решение принято на основании обращения Пермского государственного института культуры для использования в качестве учебных и административных помещений.



Также разрешена безвозмездная передача в собственность Пермской епархии земельного участка на Комсомольском проспекте, здания бывшей конюшни по ул. Монастырской, 10 и нескольких вспомогательных участков общей площадью 189,6 кв. м. Документ был подготовлен в связи с обращением религиозной организации. Земельный участок и сооружения размещены в пределах территории «Архиерейского кладбища» и формируют единый ансамбль «Пермский архиерейский дом», включенный в перечень объектов культурного наследия. После передачи планируется безвозмездное использование объектов МАУК «Пермский зоопарк» до момента открытия нового зоопарка.