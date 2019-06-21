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Пермь: новости дня


18:11 | 25.06.2019

Реализацию национальных и партийных проектов в Пермском крае предметно разобрали на фракции «Единой России» в городской Думе

Накануне пленарного заседания Пермской городской Думы первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин провел собрание фракции «Единая Россия».

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев рассказал о реализации в регионе национальных проектов, партийном контроле за их выполнением, в котором принимают участие депутаты всех уровней.

«Система электронного партийного контроля выстроена на основе системы избиратель-депутат. К ней будут даны логины и пароли. Среди полномочий ответственных депутатов – внесение информации об исполнении мероприятий, рисках и проблемах, а также о причинах их возникновения и возможных действиях по их решению. Депутаты несут ответственность за достоверность, объективность и своевременность обновления информации», - заключил Вячеслав Григорьев. Члены фракции приняли информацию к сведению.

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова представила информацию о его реализации. Она подчеркнула, проект направлен на пропаганду семейных ценностей, объединение усилий в работе проблемными семьями, волонтерское движение. Ирина Ермакова познакомила членов фракции с достижениями, отметила перспективы и пригласила к сотрудничеству.

Депутат Василий Кузнецов предложил синхронизировать работу в рамках сразу двух партийных проектов – «Детский спорт» и «Крепкая семья» при проведении фестиваля «Спортивная семья». Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин обратил внимание на необходимость совместной работы в рамках партпроектов и на их стыке, а также положительные результаты такой деятельности. Фракция приняла информацию к сведению.

Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова довела до членов фракции информацию о поддержке многодетных семей в получении и оформлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, развитии инженерной инфраструктуры.

«В прошлом году обращались к этой теме на собраниях в феврале и в мае. В результате остановились на том, что будем в ежегодном режиме отслеживать динамику развития этого вопроса», - подчеркнул Дмитрий Малютин.

В 2019 году между многодетными семьями города Перми планируется распределить порядка 60 земельных участков. Заключены соглашения между администрацией города Перми и администрациями Чердынского, Березовского муниципального районов по выделению земельных участков в этих территориях. В завершающей стадии находятся работы по подключению к сетям электроснабжения на земельных участках в микрорайонах Заозерье, Ива, Бахаревка, прорабатываются вопросы газификации и водоснабжения, строительства транспортной инфраструктуры. Депутаты говорили про необходимость не только выделения земельных участков, но и проведения системной работы по обеспечению всей необходимой инфраструктуры для того, чтобы люди могли с комфортом жить на данных территориях.

Информацию приняли к сведению, включили рассмотрение вопроса в план работы фракции на 2020 год.

Также был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий по обеспечению молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья. Бюджетами всех уровней выделены средства на предоставление мер социальной поддержки молодым семьям в виде выплат в размере 30-35% или 10% расчетной стоимости жилья в 2019 году. В первом случае в список претендентов включены 45 семей, во втором - 173 семьи. Всего по состоянию на начало июня 2019 года изъявила желание принять участие в программе 2381 семья.

«Мы начали обсуждать эту тему в апреле 2018 года, с отчета Контрольно-счетной палаты об эффективном использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению молодых семей финансовой поддержкой для приобретения жилья. Обращаю внимание на мнение Управления экспертизы и аналитики Думы, в котором отмечается недостаточность данных. Предлагаю восполнить недостающую информацию», - сказал Дмитрий Малютин.

Фракцией принято решение информацию принять к сведению и рекомендовать председателю Пермской городской Думы обратиться к главе города Перми направить в Думу результаты проведенных мероприятий.

© «Вечерние Ведомости»

 


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