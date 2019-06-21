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18:11 | 25.06.2019
Реализацию национальных и партийных проектов в Пермском крае предметно разобрали на фракции «Единой России» в городской Думе
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, депутат Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев рассказал о реализации в регионе национальных проектов, партийном контроле за их выполнением, в котором принимают участие депутаты всех уровней.
«Система электронного партийного контроля выстроена на основе системы избиратель-депутат. К ней будут даны логины и пароли. Среди полномочий ответственных депутатов – внесение информации об исполнении мероприятий, рисках и проблемах, а также о причинах их возникновения и возможных действиях по их решению. Депутаты несут ответственность за достоверность, объективность и своевременность обновления информации», - заключил Вячеслав Григорьев. Члены фракции приняли информацию к сведению.
Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Ермакова представила информацию о его реализации. Она подчеркнула, проект направлен на пропаганду семейных ценностей, объединение усилий в работе проблемными семьями, волонтерское движение. Ирина Ермакова познакомила членов фракции с достижениями, отметила перспективы и пригласила к сотрудничеству.
Депутат Василий Кузнецов предложил синхронизировать работу в рамках сразу двух партийных проектов – «Детский спорт» и «Крепкая семья» при проведении фестиваля «Спортивная семья». Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин обратил внимание на необходимость совместной работы в рамках партпроектов и на их стыке, а также положительные результаты такой деятельности. Фракция приняла информацию к сведению.
Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова довела до членов фракции информацию о поддержке многодетных семей в получении и оформлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, развитии инженерной инфраструктуры.
«В прошлом году обращались к этой теме на собраниях в феврале и в мае. В результате остановились на том, что будем в ежегодном режиме отслеживать динамику развития этого вопроса», - подчеркнул Дмитрий Малютин.
В 2019 году между многодетными семьями города Перми планируется распределить порядка 60 земельных участков. Заключены соглашения между администрацией города Перми и администрациями Чердынского, Березовского муниципального районов по выделению земельных участков в этих территориях. В завершающей стадии находятся работы по подключению к сетям электроснабжения на земельных участках в микрорайонах Заозерье, Ива, Бахаревка, прорабатываются вопросы газификации и водоснабжения, строительства транспортной инфраструктуры. Депутаты говорили про необходимость не только выделения земельных участков, но и проведения системной работы по обеспечению всей необходимой инфраструктуры для того, чтобы люди могли с комфортом жить на данных территориях.
Информацию приняли к сведению, включили рассмотрение вопроса в план работы фракции на 2020 год.
Также был рассмотрен вопрос о реализации мероприятий по обеспечению молодых семей первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья. Бюджетами всех уровней выделены средства на предоставление мер социальной поддержки молодым семьям в виде выплат в размере 30-35% или 10% расчетной стоимости жилья в 2019 году. В первом случае в список претендентов включены 45 семей, во втором - 173 семьи. Всего по состоянию на начало июня 2019 года изъявила желание принять участие в программе 2381 семья.
«Мы начали обсуждать эту тему в апреле 2018 года, с отчета Контрольно-счетной палаты об эффективном использовании средств, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению молодых семей финансовой поддержкой для приобретения жилья. Обращаю внимание на мнение Управления экспертизы и аналитики Думы, в котором отмечается недостаточность данных. Предлагаю восполнить недостающую информацию», - сказал Дмитрий Малютин.
Фракцией принято решение информацию принять к сведению и рекомендовать председателю Пермской городской Думы обратиться к главе города Перми направить в Думу результаты проведенных мероприятий.
© «Вечерние Ведомости»
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