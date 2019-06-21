Пермь: новости дня
17:14 | 25.06.2019
Движение по Чусовскому мосту в Перми будет закрыто на ночь
После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 25 на 26 июня с 00.00 до 04.00 на Чусовском мосту в ночные часы будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта. С целью сокращения сроков ремонта и более раннего открытия движения по двум полосам в пятницу подрядчик вышел на круглосуточный режим работы.
Напомним, что для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем асфальтобетонная смесь.
Окончание работ планируется до 28 июня.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:41 | 25.06.2019
В Правила землепользования и застройки города Перми внесены изменения
17:38 | 25.06.2019
Бюджет города Перми в 2019 году увеличится почти на 2 млрд рублей
17:33 | 25.06.2019
Мэрия Екатеринбурга вынесла на городское обсуждение проект развития Старой Сортировки
17:33 | 25.06.2019
Сотрудники Следственного комитета съехались в Екатеринбург на учебно-методический семинар
17:21 | 25.06.2019
В Курганской области 4 июля объявят победившего в конкурсе регоператора
17:14 | 25.06.2019
Движение по Чусовскому мосту в Перми будет закрыто на ночь
17:05 | 25.06.2019
В Екатеринбурге ремонт дорог затронет еще две улицы
16:23 | 25.06.2019
В Екатеринбурге запретят парковку на улице Карла Либкнехта
16:09 | 25.06.2019
Свердловское МВД объявило в розыск любителя легкой наживы
15:30 | 25.06.2019
Глава Перми проинспектировал ход ремонта Театра юного зрителя
14:52 | 25.06.2019
«Ночь светла, как моя кредитная история»: новое граффити появилось в Екатеринбурге
14:32 | 25.06.2019
В Свердловской области пропал мужчина
14:00 | 25.06.2019
Пропавшего под Екатеринбургом зоолога нашли сегодня в лесу
13:35 | 25.06.2019
Жительница Прикамья осуждена за истязание приемных детей
13:34 | 25.06.2019
В Екатеринбурге The Beatles Fest пройдет в формате калифорнийского музфестиваля Коачелла
12:58 | 25.06.2019
В Перми состоится пятый фестиваль единоборств
12:54 | 25.06.2019
Депутаты Екатеринбурга обратились к Евгению Куйвашеву с предложением приостановить рост коммунальных тарифов
12:36 | 25.06.2019
В Екатеринбурге ищут водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе у Северного автовокзала, и покинувшего место ДТП
12:20 | 25.06.2019
Отчет главы Екатеринбурга перед депутатами перенесли в третий раз
12:00 | 25.06.2019
Свердловская дзюдоистка стала третьей на II Европейских играх в Минске
11:32 | 25.06.2019
В Екатеринбурге осужден гражданин, совершивший 24 кражи
11:24 | 25.06.2019
В Екатеринбурге автомобиль сбил 10-летнего ребенка-велосипедиста
11:08 | 25.06.2019
В Нижнем Тагиле мужчины, обвиняемые в незаконном изготовлении наркотиков, предстанут перед судом
11:05 | 25.06.2019
Свердловский шахтерский поселок, подтопляемый грунтовыми водами, посетили вице-губернатор и депутат Госдумы
10:32 | 25.06.2019
На свободе: экс-мэра Краснотурьинска досрочно выпустили из тюрьмы
10:16 | 25.06.2019
В Первоуральске полицейские изъяли около 4 тысяч пачек казахских сигарет в киоске (ФОТО, ВИДЕО)
10:15 | 25.06.2019
В Сысерти шестилетнего мальчика, выпавшего из окна, эвакуировал вертолет