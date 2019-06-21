Движение по Чусовскому мосту в Перми будет закрыто на ночь

17:14 | 25.06.2019

В рамках проведения работ по устранению дефектов сталежелезобетонного пролетного строения моста через реку Чусовую продолжаются ремонтные работы. В настоящее время подрядная организация проводит подготовительные мероприятия для заливки специальной бетонной смесью последних трех участков.



После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 25 на 26 июня с 00.00 до 04.00 на Чусовском мосту в ночные часы будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта. С целью сокращения сроков ремонта и более раннего открытия движения по двум полосам в пятницу подрядчик вышел на круглосуточный режим работы.



Напомним, что для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем асфальтобетонная смесь.



Окончание работ планируется до 28 июня.