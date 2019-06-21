В Перми будет временно ограничено движение по внутриквартальному проезду на улице Тургенева

19:08 | 24.06.2019

С 24 июня до 30 августа будет ограничено движение всех видов транспорта по внутриквартальному проезду от улицы Тургенева до дома №33д по этой же улице.



Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, ограничение связано с работами по реконструкции внутриквартального проезда. Объезд будет осуществляться по прилегающим внутриквартальным проездам.



Работы будет выполнять Группа компаний «ПМД» (ООО «Пермский квартал»). Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков.



Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.



Отметим, реконструкция проезда необходима для того, чтобы жители новостройки могли подъезжать на транспорте к своему дому. В ходе встреч в администрации Мотовилихинского района был найден компромиссный вариант решения вопроса. Ширина муниципального участка составляет около девяти метров. Этого достаточно, чтобы сделать проезд. Ширина двухполосной дороги может составлять по нормативам 5,5 метра.



В этом случае такая ширина является оптимальной, так как автомобили не будут разгоняться, а будут замедлять скорость, чтобы комфортно пропустить встречное движение. Оставшегося расстояния, минимум 3,5 метра, хватит для того, чтобы уложиться в нормативы и по парковочным карманам, а также обустроить тротуар.