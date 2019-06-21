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Пермь: новости дня


13:19 | 24.06.2019

Прикамье присоединилось к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти»

22 июня, в День памяти и скорби, Пермский край присоединился к Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти». Мероприятие, инициатором которого выступило Министерство обороны РФ, состоялось у мемориала «Скорбящая».

По всей стране с мест воинских захоронений солдат, погибших в Великой Отечественной войне, берут по горсти земли и помещают в специальные «солдатские кисеты». Их передадут в историко-мемориальный комплекс строящегося в парке «Патриот» Московской области Главного храма Вооруженных сил России, который планируют открыть к 75-летию Великой Победы.

У памятника «Скорбящая» в Перми был выставлен почетный караул, собрались ветераны и родственники участников Великой Отечественной войны, представители общественных объединений ветеранов, краевых и городских властей, командование и военнослужащие воинских частей, молодежные организации, в том числе участники движения «Юнармия».

Как отметил ученик школы № 136, участник военно-патриотического клуба «Гроза» Егор Катарев, для него участие в такой акции – большая ответственность: «Всегда нужно помнить о подвигах наших предков, они вложили свой тяжелый труд в общую победу… Столько людей пришло рано утром, чтобы почтить память ушедших на войну в 1941 году».

Своими воспоминаниями о сорок первом поделился участник Великой Отечественной войны, гвардии старший лейтенант Иван Шапорев, награжденный орденом Отечественной войны I степени и орденом Красной Звезды. Сразу после выпускного вечера он отправился в танковое училище, а оттуда – в Москву, на защиту Родины.

Обращаясь к современному поколению, Иван Антонович отметил, что самое главное – любить свою страну: «Надо любить Родину, как свою мать, ибо Родина у нас одна и она едина. И мы за нее были готовы отдать жизнь. Я часто встречаюсь с молодежью. У нас много толковых ребят, которые любят свою страну, и я уверен, что, если потребуется, они ее не посрамят».

© «Вечерние Ведомости»

 


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