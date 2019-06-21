В Прикамье восстановлено после аварии газоснабжение

12:58 | 24.06.2019

В ночь на 22 июня произошло ДТП, в результате которого был поврежден наземный газопровод в Александровске. Без газоснабжения остались почти 4 тысячи абонентов.



К утру 24 июня ремонтные работы завершены, потребителям вернули газ. Во время ремонта также перенесли дальше от дороги отключающее устройство, в которое въехала машина. Это поможет избежать повторения инцидента.