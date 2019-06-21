Максим Решетников принял участие в окружном совете под председательством полпреда президента РФ

12:48 | 24.06.2019

В пятницу, 21 июня, в Уфе состоялось очередное заседание Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).



В рамках заседания под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова главы регионов округа, представители Совета Федерации РФ, федеральных министерств, законодательных и исполнительных органов региональной власти обсудили вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, оздоровления Волги и экологического воспитания. Участие в обсуждении принял губернатор Пермского края Максим Решетников.



Игорь Комаров акцентировал внимание на необходимости создания современной системы утилизации и переработки твердых коммунальных отходов, отметив, что это один из важнейших приоритетов, которые обозначил президент России Владимир Путин.



«Регионы округа в числе первых в стране включились в эту работу. Важно, чтобы во время реформы системы обращения с ТКО учитывалось мнение людей. Это одна из главных задач нашей общей масштабной работы», – отметил полномочный представитель.



Он также сообщил, что ряд обращений, поступивших на «прямую линию» президента РФ от жителей регионов округа по теме перехода на новую систему обращения с ТКО и ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, уже рассмотрены совместно с членами окружного совета. «Безусловно, будут даны поручения. Мы уже договорились с министерствами и ведомствами регионов, какие вопросы здесь будем дальше обсуждать и принимать меры», – отметил Игорь Комаров.



Полномочный представитель также уточнил, что по отдельным объектам, расположенным в округе, уже идут работы по ликвидации с привлечением средств федерального и региональных бюджетов. Общий объем финансирования в 2019 году составит около 3 млрд рублей.



Отметим, по результатам первого полугодия 2019 года в Пермском крае услугу по вывозу отходов получает 96% жителей. Для сравнения: на 1 января этот показатель составлял только 60%. Доступность услуги по вывозу мусора в Прикамье повысилась в 1,5 раза: с начала года региональный оператор дополнительно установил более 17 тыс. точек сбора мусора, в том числе 11 тыс. контейнерных площадок. И их количество продолжает расти.



Напомним, с 1 января 2019 года обращение с ТКО стало полноценной коммунальной услугой. Полученные средства имеют целевое назначение, то есть направляются именно на вывоз мусора и повышение качества услуги. Задачи по обращению с ТКО в Пермском крае возложены на регионального оператора – ПКГУП «Теплоэнерго». Все отходы вывозятся непосредственно на легальные полигоны и подлежат захоронению.