Пермские управляющие компании могут подключиться к сервису «Управляем вместе»

18:05 | 21.06.2019

Таким образом, появится возможность быстрее и качественнее решить проблему, возникшую по обслуживанию дома. И, как следствие, избежать мер административного воздействия.



Для управляющих компаний предусмотрена возможность регистрации на портале «Управляем вместе». После прямого подключения к сервису появится возможность решить проблему либо разобраться в ней и дать ответ в соответствии с установленным порядком о том, когда она будет решена, до принятия мер надзорным органом и избежать мер административного воздействия.



На сегодняшний день к сервису по городу Перми уже подключено 16 управляющих компаний, и 21 компания подала заявку.



О готовности принять участие в регистрации на портале «Управляем вместе» управляющие организации могут самостоятельно проинформировать Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, направив заявку по почте по адресу: ул. Клары Цеткин, 10а, 614010 или в виде скана по адресу электронной почты: info@iggn.permkrai.ru.