Пермь: новости дня
18:05 | 21.06.2019
Пермские управляющие компании могут подключиться к сервису «Управляем вместе»
Для управляющих компаний предусмотрена возможность регистрации на портале «Управляем вместе». После прямого подключения к сервису появится возможность решить проблему либо разобраться в ней и дать ответ в соответствии с установленным порядком о том, когда она будет решена, до принятия мер надзорным органом и избежать мер административного воздействия.
На сегодняшний день к сервису по городу Перми уже подключено 16 управляющих компаний, и 21 компания подала заявку.
О готовности принять участие в регистрации на портале «Управляем вместе» управляющие организации могут самостоятельно проинформировать Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, направив заявку по почте по адресу: ул. Клары Цеткин, 10а, 614010 или в виде скана по адресу электронной почты: info@iggn.permkrai.ru.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:32 | 21.06.2019
В Екатеринбурге в квартире на Куйбышева загорелся балкон
20:10 | 21.06.2019
Депутат Госдумы принял участие в памятных мероприятиях в Челябинске
19:57 | 21.06.2019
«Это потрясающий день»: в Екатеринбурге ветераны приняли участие в путешествии на яхтах и катерах
18:29 | 21.06.2019
В Екатеринбурге уже несколько дней разыскивают мужчину
17:58 | 21.06.2019
Игорь Сапко: При реализации нацпроектов нужна консолидированная работа всех уровней власти
17:51 | 21.06.2019
ЕГЭ в Прикамье на 100 баллов сдали уже почти 100 выпускников
17:36 | 21.06.2019
В Перми отметят День молодежи
17:27 | 21.06.2019
Стало известно время начала строительства Ледовой арены в Екатеринбурге
17:15 | 21.06.2019
Представитель свердловского СКР принял участие в выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних
17:06 | 21.06.2019
Телефонные мошенники «развели» жительницу Екатеринбурга на полмиллиона рублей, представившись службой безопасности Сбербанка
16:53 | 21.06.2019
Мусульмане восстановят старинный особняк в центре Екатеринбурга
16:52 | 21.06.2019
В Перми начинается регистрация карт МИР в качестве льготных проездных
16:32 | 21.06.2019
Свердловских предпринимателей предупредили о мошенниках
16:24 | 21.06.2019
Энергетики «Т Плюс» проверят надежность теплосетей в трех районах Перми
16:18 | 21.06.2019
Депутат гордумы предлагает сформировать список ключевых показателей для Высокинского
15:59 | 21.06.2019
Зауральские полицейские задержали «черного лесоруба»
15:28 | 21.06.2019
Спикера свердловского Заксобрания попросили разобраться с состоянием дорог в Камышлове
15:23 | 21.06.2019
Теодор Курентзис покидает Пермский оперный
15:18 | 21.06.2019
В Кургане перекроют участок улицы Коли Мяготина
15:14 | 21.06.2019
На улице Альпинистов в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля
14:10 | 21.06.2019
Неопределившиеся: мэрия Екатеринбурга спросит у горожан, нужна ли вторая ветка метро
13:57 | 21.06.2019
Анатолий Литовченко предлагает расширить программы поддержки врачей
13:22 | 21.06.2019
Выборы мэра в Екатеринбурге снова могут стать прямыми
12:57 | 21.06.2019
В селе под Режом агрономы оставили после себя свалку из теплиц
12:48 | 21.06.2019
Владимир Путин прокомментировал ситуацию с мусором на Урале