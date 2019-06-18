Пермь: новости дня
17:58 | 21.06.2019
Игорь Сапко: При реализации нацпроектов нужна консолидированная работа всех уровней власти
7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающий и утверждающий 12 национальных проектов России. Они разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».
«В первую очередь важно, чтобы результаты национальных проектов выражались в конкретных делах и улучшили качество жизни наших граждан. Контроль за исполнением не должен быть формальным, наша главная задача сделать его максимально эффективным и действенным», - подчеркивает Игорь Сапко.
Депутат федерального парламента также напоминает, что после поручения, данного Дмитрием Медведевым на XVIII съезде партии, «Единая Россия» запустила всероссийский партийный контроль за реализацией национальных проектов. «В составе группы контроля Генерального совета партии «Единая Россия» вместе с коллегами уже посетили ряд территорий, в том числе и Пермский край. В целом ситуация радует, но есть и сложности. По итогам поездок в каждый регион мы готовим экспертный отчет с рекомендациями, здесь важна консолидированная работа всех уровней власти. Необходимо обеспечить открытость и информированность жителей о ходе реализации соответствующих программ», - подытоживает Сапко.
Президент России Владимир Путин 20 июня в 17-й раз провел прямую линию. Главе государства поступило более полутора миллионов вопросов, большинство из которых связаны с социальными проблемами, среди них большой массив сообщений касается медицины, ЖКХ, образования. Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучали в прямом эфире. Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» продолжалась 4 часа 08 минут. За это время в прямом эфире президент успел ответить на 81 вопрос.
© «Вечерние Ведомости»
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