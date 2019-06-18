В Перми начинается регистрация карт МИР в качестве льготных проездных

16:52 | 21.06.2019

С 21 июня в отделениях Почтобанка и Центральной кассы льготные категории пассажиров могут написать заявление об использовании своей бесконтактной банковской карты МИР в качестве льготного проездного документа. На сегодняшний день доступны карты МИР Сбербанка.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, после подачи заявления в первый раз будет необходимо приобрести лимит поездок в кассе, дальнейшее пополнение транспортного счета можно будет осуществлять через онлайн-сервисы или банкоматы.



Пассажиры, у которых нет карты МИР, с 27 июня могут обратиться в пункты выдачи и пополнения проездных документов и получить льготный проездной документ нового образца.



Напомним, что с 1 июля будет внедрена единая система оплаты проезда. Вместе с этим начнется выдача ЛПД в новом дизайне. Карточка станет красного цвета с изображением медведя на лицевой стороне, аналогично дизайну, в котором оформлены новые автобусы. Предполагается выпуск карт для школьников, студентов и пенсионеров.