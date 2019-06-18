Энергетики «Т Плюс» проверят надежность теплосетей в трех районах Перми

16:24 | 21.06.2019

Гидравлические испытания пройдут на трубопроводах, обеспечивающих ГВС порядка 300 домов.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к очередному этапу гидравлических испытаний теплосетей. В настоящее время проводится профилактика теплопроводов, по которым тепловая энергия подается в 296 многоквартирных домов Перми. «Опрессовки» ведутся в Свердловском, Мотовилихинском и Ленинском районах.



Работы по выявлению и устранению возможных дефектов на теплосетях проходят на улицах Островского, Луначарского, Рабоче-Крестьянской, Чернышевского и Фонтанной. О сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании http://www.tplusgroup.ru/org/perm/ в разделе «Клиентам/Гидравлические испытания».



«Гидравлические испытания являются единственным способом проверить надежность тепловых сетей к зиме, их готовность к несению необходимых нагрузок. Мы стараемся минимизировать временные неудобства для жителей и синхронизируем свои работы с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях», – отметил технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.



Нормативный срок отключений энергоресурса – 14 дней. Зачастую управляющие компании не выдерживают этот период и не предупреждают жителей. Поэтому при отсутствии горячей воды в первую очередь нужно уточнять информацию в УК или ТСЖ.



В случае если после завершения гидравлических испытаний подача ГВС в вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую ваш дом, или же обратиться в центральную диспетчерскую «ПСК» по телефону +7 (342) 281-72-99.