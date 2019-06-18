В 2020 году поддержку по программе «Молодая семья» смогут получить 2400 прикамских семей

22:28 | 20.06.2019

20 июня на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».



Сейчас в регионе предусмотрено два вида выплат. Молодые семьи, в которых возраст супругов или одного родителя неполной семьи не достиг 35 лет, могут получить в рамках федеральной программы поддержку в размере 35% от средней стоимости жилья. Кроме того, с прошлого года в Пермском крае, единственном регионе России, возобновлена краевая выплата. Ее размер составляет 10% от средней стоимости жилья. По этой программе семьи, вставшие на учет до 1 января 2019 года, смогут получить поддержку и после 35 лет.



Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что в целях обеспечения большего количества молодых семей жильем в 2019 году из краевого бюджета дополнительно направлено 150 млн рублей. Всего на реализацию программы в текущем году предусмотрено 579,1 млн рублей, из них 350,1 млн – из краевого бюджета. «Всего у нас в очереди на федеральную выплату около 4 тыс. человек стоит, а оказывать поддержку мы можем 200-250 семьям каждый год. Благодаря региональной выплате в этом году нам удалось обеспечить поддержкой 900 человек, а с учетом направления дополнительных денег еще 600 молодых семей смогут получить выплаты», – подчеркнул губернатор. Таким образом, улучшить жилищные условия в Прикамье в 2019 году смогут 1779 молодых семей.



В ходе заседания губернатор Максим Решетников поручил министерству социального развития Пермского края при формировании бюджета на следующий год предусмотреть увеличение финансирования программы «Молодая семья» еще на 150 млн рублей. Таким образом, в 2020 году рассчитывать на поддержку в рамках этой программы смогут почти 2400 молодых семей Пермского края.



Министр социального развития Пермского края Павел Фокин напомнил, что социальная выплата по программе «Молодая семья» может быть направлена на ипотеку, покупку жилой недвижимости, а также на строительство жилья. Средства, полученные по краевой программе, могут быть направлены на реконструкцию и завершение ранее начатого строительства. Такое использование федеральной программой не предусмотрено.



По словам министра, средний размер социальной выплаты по федеральной программе составляет порядка 900 тыс. рублей, по краевой программе – более 250 тыс.



Кроме того, министр социального развития отметил, что программа «Молодая семья» предусматривает дополнительные социальные выплаты семьям, где в течение двух лет со дня получения выплаты родился ребенок: «Семья получает дополнительную социальную выплату в размере 5% расчетной стоимости, если ранее получала выплату в размере 35%. Если семья первоначально получила выплату в размере 10% расчетной стоимости жилья, то размер дополнительной выплаты при рождении ребенка равен первоначальной выплате». В 2019 году из краевого бюджета на дополнительную выплату по случаю рождения ребенка предусмотрено 24,1 млн рублей.



В ходе заседания правительства был поднят вопрос об участии в федеральной программе муниципалитетов. Было отмечено, что ряд территорий не участвует в софинансировании программы. В 2018 году таких территорий было семь – Большесосновский, Верещагинский, Кишертский, Косинский, Красновишерский, Сивинский и Уинский районы, в этом году – восемь: ЗАТО Звездный, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Кишертский, Красновишерский, Сивинский и Чердынский районы.



По словам главы Кудымкарского муниципального района Валерия Климова, в их территории было 47 сертификатов на получение господдержки, однако 17 семей не смогли их реализовать. «Причина в том, что люди в первую очередь подбирают жилье, которое не соответствует требованиям программы, – отметил он. – Второй причиной является малоимущность молодых семей, они не имеют собственных средств, чтобы реализовать свидетельства, и им очень часто отказывают банки в выдаче кредитов».



В связи с этим глава Прикамья поручил главам муниципалитетов тщательнее проводить предварительную работу с населением. «Надо просто раньше с семьями начинать работать, объяснять, какие условия есть. Нужна разъяснительная работа», – подчеркнул губернатор Максим Решетников.



Всего за время существования программы – с 2012 года – в Пермском крае господдержку на улучшение жилищных условий получили 6295 семей, из них более 2 тыс. – многодетные. На эти цели было направлено более 3,1 млрд рублей.



Молодые семьи могут следить за своей очередью на получение субсидии на сайте министерства социального развития http://minsoc.permkrai.ru.