Пермь: новости дня
18:31 | 20.06.2019
Пермской епархии Русской православной церкви может быть передан земельный участок на территории архиерейского кладбища
Депутат Ирина Горбунова поинтересовалась, можно ли осуществлять передачу имущества, если оно не входит в объекты религиозного назначения. Докладчик пояснил, что, так как земельный участок и сооружение размещены в пределах территории «Архиерейского кладбища» и формируют единый ансамбль «Пермский архиерейский дом», включенный в перечень объектов культурного наследия, это допустимо.
Депутат Сергей Захаров спросил, почему участок нужно передать сейчас, ведь зоопарк еще не получил места и не готов к переезду. Виктор Агеев пояснил, что это обусловлено необходимостью формирования земельного участка для реставрации собора. Согласно техническим правилам, реконструкция зданий может проводиться на участках определенного размера. Членов комитета уверили, что после передачи между Пермским зоопарком и Пермской епархией будет заключен договор безвозмездного пользования до освобождения территории.
Не согласился с коллегами депутат Геннадий Сторожев: «Я против передачи участка и недвижимого имущества в любом виде. Церковь получила уже здание галереи, краеведческого музея, теперь претендует на площадь зоопарка». Остальные депутаты поддержали передачу имущества.
«С зоопарком мы давно пытаемся решить вопрос, выбираем проекты, место. Одним из факторов переноса, конечно, является размещение на кладбище», – высказался депутат Арсен Болквадзе. – Я далеко не всегда являюсь сторонником, чтобы муниципалитет передавал участки, недвижимость безвозмездно. Но здесь исторически складывается так, что земля использовалась церковью, и, по идее, надо восстанавливать историческую справедливость».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:43 | 20.06.2019
В Екатеринбурге прошёл вечер, посвящённый Дню работника текстильной и лёгкой промышленности
18:31 | 20.06.2019
Пермской епархии Русской православной церкви может быть передан земельный участок на территории архиерейского кладбища
18:31 | 20.06.2019
«Важно, чтобы ни один из героев не остался забытым»: в Екатеринбурге состоится мероприятие «Ветераны в запас не уходят»
18:22 | 20.06.2019
Будет вдумчивая, поэтапная работа: глава Екатеринбурга рассказал о будущем павильонов и киосков в городе
17:52 | 20.06.2019
Налоговая служба Прикамья обозначила приоритеты своей работы
17:37 | 20.06.2019
Число предприятий-банкротов в Свердловской области продолжает расти
17:17 | 20.06.2019
В Екатеринбурге предъявили обвинение стороннику Ходорковского
17:03 | 20.06.2019
Проход к Метеогорке в Екатеринбурге закрыли забором
16:50 | 20.06.2019
Верхнюю Салду, жители которой пожаловались на мусор Владимиру Путину, посетит заместитель министра ЖКХ
16:25 | 20.06.2019
Екатеринбургскую транспортную компанию оштрафовали за водителя, который ездил без прав
16:18 | 20.06.2019
В Кургане перекроют центр для проведения акции «Свеча памяти»
15:52 | 20.06.2019
Новый пресс-секретарь екатеринбургской гордумы вступил в должность
15:46 | 20.06.2019
Анатолий Литовченко пожелал удачи новому мэру Копейска
15:41 | 20.06.2019
На месте граффити с Мусоргским около Свердловской филармонии появилось изображение призрака
15:40 | 20.06.2019
40 пермских школьников получили приглашение на праздник выпускников в Санкт-Петербурге
15:36 | 20.06.2019
На комитете по городскому хозяйству депутаты анализировали организацию транспортного обслуживания в Перми
15:27 | 20.06.2019
Краевой бал выпускников в Прикамье будет приурочен к Году театра в РФ
15:21 | 20.06.2019
Полпред Цуканов заявил, что Владимир Путин поддержал идею строительства второй ветки метро в Екатеринбурге
14:55 | 20.06.2019
В Кургане в один день на «зебре» сбили двух пенсионерок
14:54 | 20.06.2019
Курганский госуниверситет возглавила доцент из ТюмГУ
14:45 | 20.06.2019
Губернатор Свердловской области вызвал главу Серова «на ковер» из-за ситуации с ремонтом моста
14:41 | 20.06.2019
Депутаты поддержали нормативы по типовым эскизам нестационарных торговых объектов в Перми
14:26 | 20.06.2019
В Екатеринбурге начинается предварительная программа Ural Music Night
14:16 | 20.06.2019
Владимир Путин отвечает на вопросы россиян. Трансляция
14:13 | 20.06.2019
В Зауралье кроссовер Chevrolet сбил выбежавшую на дорогу косулю
13:43 | 20.06.2019
Директор пермского ООО «Уралмонтажстрой» отправится в колонию за растрату коммунальных платежей
13:37 | 20.06.2019
Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения
13:32 | 20.06.2019
Екатеринбург опередил несколько мировых столиц по уровню пробок
13:20 | 20.06.2019
На Урале студента отправят в колонию на 7 лет за совращение школьницы
13:20 | 20.06.2019
Кольцовские таможенники задержали 10 кг чая из Узбекистана