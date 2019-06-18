Пермской епархии Русской православной церкви может быть передан земельный участок на территории архиерейского кладбища

18:31 | 20.06.2019

На заседании комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты поддержали безвозмездную передачу земельного участка на Комсомольском проспекте, здания бывшей конюшни по ул. Монастырской, 10 и нескольких вспомогательных участков общей площадью 189,6 кв. м в собственность Пермской епархии.



Депутат Ирина Горбунова поинтересовалась, можно ли осуществлять передачу имущества, если оно не входит в объекты религиозного назначения. Докладчик пояснил, что, так как земельный участок и сооружение размещены в пределах территории «Архиерейского кладбища» и формируют единый ансамбль «Пермский архиерейский дом», включенный в перечень объектов культурного наследия, это допустимо.



Депутат Сергей Захаров спросил, почему участок нужно передать сейчас, ведь зоопарк еще не получил места и не готов к переезду. Виктор Агеев пояснил, что это обусловлено необходимостью формирования земельного участка для реставрации собора. Согласно техническим правилам, реконструкция зданий может проводиться на участках определенного размера. Членов комитета уверили, что после передачи между Пермским зоопарком и Пермской епархией будет заключен договор безвозмездного пользования до освобождения территории.

Не согласился с коллегами депутат Геннадий Сторожев: «Я против передачи участка и недвижимого имущества в любом виде. Церковь получила уже здание галереи, краеведческого музея, теперь претендует на площадь зоопарка». Остальные депутаты поддержали передачу имущества.



«С зоопарком мы давно пытаемся решить вопрос, выбираем проекты, место. Одним из факторов переноса, конечно, является размещение на кладбище», – высказался депутат Арсен Болквадзе. – Я далеко не всегда являюсь сторонником, чтобы муниципалитет передавал участки, недвижимость безвозмездно. Но здесь исторически складывается так, что земля использовалась церковью, и, по идее, надо восстанавливать историческую справедливость».