В Прикамье принята первая дорога этого сезона, отремонтированная в рамках нацпроекта

18:14 | 19.06.2019

Приемочная комиссия подтвердила готовность дороги Стряпунята – Ананичи Краснокамского городского округа к введению в эксплуатацию. Эта дорога стала первым объектом сезона, отремонтированным в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, Пермский край в числе первых по стране успешно справился с поставленной проектом задачей: не только завершили конкурсные процедуры, но и заключили в срок и в полном объеме контракты с подрядными организациями и приступили к активной фазе дорожных работ. Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что это стало возможным благодаря выстроенной работе: все территории региона перешли на трехлетнее планирование дорожных работ.



Как пояснили в министерстве транспорта Пермского края, на участке Стряпунята – Ананичи протяженностью 2 км подрядчик провел выравнивание дороги, уложил новый асфальт, обустроил съезды, укрепил обочины, а также установил новые дорожные знаки и нанес свежую разметку. Стоимость выполненных работ составила 13,8 млн рублей.



Важно отметить, что работе приемочной комиссии предшествовали лабораторные исследования качества дорожного покрытия, проведенные специалистами Пермского политехнического университета. Результаты исследований по всем показателям положительные.



Всего в Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 55 дорожных объектов, из них 11 — в Краснокамском городском округе. На ремонт этих объектов округу в 2019 году выделено более 134 млн рублей из федерального бюджета.