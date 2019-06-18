Пермь: новости дня
18:14 | 19.06.2019
В Прикамье принята первая дорога этого сезона, отремонтированная в рамках нацпроекта
Как пояснили в министерстве транспорта Пермского края, на участке Стряпунята – Ананичи протяженностью 2 км подрядчик провел выравнивание дороги, уложил новый асфальт, обустроил съезды, укрепил обочины, а также установил новые дорожные знаки и нанес свежую разметку. Стоимость выполненных работ составила 13,8 млн рублей.
Важно отметить, что работе приемочной комиссии предшествовали лабораторные исследования качества дорожного покрытия, проведенные специалистами Пермского политехнического университета. Результаты исследований по всем показателям положительные.
Всего в Прикамье в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировано отремонтировать 55 дорожных объектов, из них 11 — в Краснокамском городском округе. На ремонт этих объектов округу в 2019 году выделено более 134 млн рублей из федерального бюджета.
© «Вечерние Ведомости»
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