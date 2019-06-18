Пермь: новости дня
17:30 | 19.06.2019
В «Выходные на набережной» пермяки увидят представления уличных театров
На городской набережной продолжается проект «Выходные на набережной». Каждую пятницу, субботу и воскресенье для жителей и гостей города на верхней и нижней частях набережной проводятся интерактивные развлечения и танцевальные мастер-классы. Так, в эту субботу можно будет увидеть выступления дрессированных собак и участников клуба служебного собаководства, поскольку 22 июня – день кинолога. Показательные выступления пройдут в амфитеатре с 13:00 до 15:00. Также по субботам на Соборной площади будет работать танцевальная ретро-площадка. Жители приглашаются на танцы с 17:00 до 19:00.
В этот же день на нижней части набережной – в амфитеатре – с 17:00 до 18:00 пройдет акция памяти, посвященная дню начала Великой Отечественной войны.
В воскресенье, 23 июня, свои выступления дадут уличные театры в рамках фестиваля уличных театров. В 15:00 для зрителей выступит театр эстрады Елены Третьяковой, в 16:00 иллюзионный театр «Улыбка» покажет спектакль «Магазин фокусов». В этот же день в 17:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классе по танцевальному фитнес-направлению «Зумба».
Все дни на набережной работают интерактивные развлечения на любой возраст и вкус. Все желающие могут сыграть в мини-футбол, мини-хоккей и гигантский боулинг, а также сразиться в настольные игры на свежем воздухе. График работы площадок: пятница – с 15:00 до 20:00, суббота и воскресенье – с 12:00 до 20:00.
Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Хэштег события - #выходныенанабережной2019.
© «Вечерние Ведомости»
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