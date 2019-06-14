Капитальные вложения в развитие инфраструктуры Перми обсудили на городской инвесткомиссии

15:21 | 17.06.2019

Заседание комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов провел глава города Перми Дмитрий Самойлов. В работе приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Арсен Болквадзе, Олег Бурдин, Василий Кузнецов и Владимир Манин.



Члены инвесткомиссии обсудили вопрос о строительстве места отвала снега «Голый мыс». Очистные сооружения планируется установить в 2019 году для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Для увеличения пропускной способности ул. Плеханова предложено построить дополнительную полосу от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской. Определена стоимость проектно-строительной документации для сетей наружного освещения в микрорайонах Висим и Верхняя Курья Мотовилихинского района.



Рассматривался вопрос об изменении размера бюджетных ассигнований на реконструкцию здания по ул. Ижевской, 25, где планируется разместить городскую службу спасения, а также создать городской центр гражданской защиты со своей производственной базой. Предложено выделить дополнительные средства на строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 9-я Линия, 70, надземного пешеходного перехода в районе остановки «Промкомбинат», развязки в районе ул. Хлебозаводской и на реконструкцию сквера в 68 квартале эспланады.



Начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова предложила внести изменения в сроки реализации инвестиционных проектов в области образования. В частности, перенести сроки строительства нового корпуса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №82» и здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а на 2021-2023 годы.



Все предложения были поддержаны членами комиссии.



«Повестка была очень насыщенная, интересовался обоснованностью цифр на некоторые проекты. Получил ответы, однако по-прежнему считаю, что большинство из них нуждаются в систематизации. Также требуется внести изменения в Генеральный план. Основные проблемы мы решили, а те, что остались, будем решать в рабочем порядке», – подчеркнул Дмитрий Малютин.



«Инвестиционная комиссия прошла динамично, посмотрели важные для города проекты: строительство социальной инфраструктуры, школ, системы обеспечения в частном секторе. По части проектов информация уточняется, но в целом все уже готово к реализации», – отметил депутат Арсен Болквадзе.