Глава Прикамья поручил усилить контроль за организацией массовых мероприятий

04:20 | 16.06.2019

На заседании правительства губернатор Прикамья Максим Решетников обратил внимание на важность качественной подготовки к мероприятиям.



По его словам, необходимо тщательнее прорабатывать организационную и техническую стороны всех городских и краевых событий. В частности, это касается поломки силового кабеля, вызвавшей сбои звукового сопровождения во время открытия нового фонтана на эспланаде. Соответствующее поручение губернатор дал вице-премьеру Антону Клепикову и министерству культуры Прикамья.



«Прошу помочь городу всё настроить, исправить технические ошибки, чтобы из-за безалаберности наша с вами титаническая работа по преобразованию городской среды насмарку не пошла», — подчеркнул губернатор.