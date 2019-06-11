Пермь: новости дня
17:11 | 14.06.2019
Краевые власти поддержат еще 8 социально значимых проектов жителей Прикамья
Пять проектов-победителей нацелены на повышение финансовой грамотности и правовой культуры жителей Прикамья. Так, например, в рамках инициативы «Клиника бесплатной юрпомощи» региональное отделение Ассоциации юристов России будет предоставлять бесплатные юридические консультации социально незащищенным и малоимущим гражданам. А организация «Комфортный город» разработает интернет-платформу «ЖКХ Помощник», которая позволит жителям Перми и Краснокамска бесплатно и не выходя из дома в судебном порядке получить от недобросовестных управляющих компаний компенсацию за низкое качество услуг ЖКХ.
Также поддержку получили проекты, призванные обеспечить сотрудничество некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач. Среди них – программа Ассоциации экологов Прикамья «География без границ», направленная на повышение уровня географического образования населения края, и культурный проект по развитию жанра авторской песни «Красный парус».
Еще одно важное направление гражданских инициатив, которое будет профинансировано из краевого бюджета, – патриотическое воспитание граждан и формирование у них уважения к традициям и ценностям малой родины. В этой номинации победил проект «Памятник – это память»: культурно-правовой центр «Виват» займется исследованием и благоустройством памятников Лысьвенского района, а также официально нанесет их на карту муниципального образования.
Напомним, что конкурс социальных и гражданских инициатив проводится администрацией губернатора Пермского края для поддержки региональных некоммерческих организаций в рамках госпрограммы «Общество и власть». На первый этап конкурса в 2019 году поступило 347 заявок, из них 123 инициативы получили финансирование на сумму почти 63 млн рублей. В этом году впервые у жителей Прикамья появилась возможность предложить свой проект через портал «Управляем вместе» https://permkrai.ru/program/category/?id=65.
Социальные и гражданские инициативы жителей Пермского края традиционно находят поддержку и на федеральном уровне. Так, в этом году Фонд президентских грантов поддержал 36 проектов из Прикамья.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:00 | 14.06.2019
15 июня в екатеринбургский парк имени Маяковского можно будет приехать на бесплатном автобусе
17:33 | 14.06.2019
На Сортировке в промышленной зоне появится пять многоэтажек
17:28 | 14.06.2019
Жилинспекция Зауралья лишила лицензий две управляющие компании
17:19 | 14.06.2019
В Кургане вода на Голубых озерах не прошла контроль Роспотребнадзора
17:04 | 14.06.2019
В Перми начинает работу автобус №50
16:46 | 14.06.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему сотруднику ДПС за получение взятки от пьяного водителя
16:38 | 14.06.2019
Жители Екатеринбурга рассказали о «резиновых школах» в видеообращении к президенту
16:22 | 14.06.2019
Департамент Росприроднадора по УрФО выявил массу нарушений в деятельности «Сухоложскцемент»
16:18 | 14.06.2019
Прокуратура Зауралья начала проверку по факту смерти учителя от передозировки наркотиками
16:03 | 14.06.2019
Кушвинский городской суд вынес приговор наркосбытчику
15:41 | 14.06.2019
На Градсовете при главе Перми обсудили развитие транспорта и инфраструктуры, с ним связанной
15:39 | 14.06.2019
Курганское рыбное блюдо попало на «Вкусную карту России»
15:29 | 14.06.2019
Юрия Юдина, обвиненного в истязании детей, приговорили к условному сроку в Нижнем Тагиле
15:22 | 14.06.2019
Энергетики приступают к реконструкции теплосети между улицами Газеты «Звезда» и Сибирской
15:16 | 14.06.2019
Ещё один курганский тепловоз сертифицирован на соответствие Техническому регламенту Таможенного союза
14:26 | 14.06.2019
Екатеринбургский квартальный инспектор поедет в Ингушетию, чтобы обменяться опытом о благоустройстве городов
14:05 | 14.06.2019
В Екатеринбурге загорелся ТЦ «Карнавал»
13:56 | 14.06.2019
На трассе М-5 «Урал» при подъезде к Екатеринбургу ликвидируют «зебру», светофор и остановку
13:37 | 14.06.2019
Южноуральский курорт предлагает альтернативу турецким пляжам
13:19 | 14.06.2019
В Прикамье наградили лучших врачей
13:18 | 14.06.2019
Представитель мусульман в Екатеринбурге отправил письмо президенту Татарстана с вопросом о строительстве мечети
12:39 | 14.06.2019
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края вошла в топ-10 федерального рейтинга
12:21 | 14.06.2019
В Перми на Троицу изменится движение транспорта
12:18 | 14.06.2019
Построенную дорогу на Широкой речке до сих пор не могут открыть
12:06 | 14.06.2019
Выходные в Перми будут прохладными
11:17 | 14.06.2019
Просроченные продукты и антисанитария. В зауральских магазинах Роспотребнадзор нашел многочисленные нарушения
11:15 | 14.06.2019
Уральский клад: в Екатеринбурге нашли старинные предметы на месте строительства «Эрмитаж-Урал»