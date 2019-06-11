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Пермь: новости дня


17:11 | 14.06.2019

Краевые власти поддержат еще 8 социально значимых проектов жителей Прикамья

Подведены итоги второго этапа конкурса социальных и гражданских инициатив. Победителями стали восемь проектов, на реализацию которых из регионального бюджета в общей сложности будет направлено более 3,4 млн рублей.

Пять проектов-победителей нацелены на повышение финансовой грамотности и правовой культуры жителей Прикамья. Так, например, в рамках инициативы «Клиника бесплатной юрпомощи» региональное отделение Ассоциации юристов России будет предоставлять бесплатные юридические консультации социально незащищенным и малоимущим гражданам. А организация «Комфортный город» разработает интернет-платформу «ЖКХ Помощник», которая позволит жителям Перми и Краснокамска бесплатно и не выходя из дома в судебном порядке получить от недобросовестных управляющих компаний компенсацию за низкое качество услуг ЖКХ.

Также поддержку получили проекты, призванные обеспечить сотрудничество некоммерческих организаций и власти в решении социально значимых задач. Среди них – программа Ассоциации экологов Прикамья «География без границ», направленная на повышение уровня географического образования населения края, и культурный проект по развитию жанра авторской песни «Красный парус».

Еще одно важное направление гражданских инициатив, которое будет профинансировано из краевого бюджета, – патриотическое воспитание граждан и формирование у них уважения к традициям и ценностям малой родины. В этой номинации победил проект «Памятник – это память»: культурно-правовой центр «Виват» займется исследованием и благоустройством памятников Лысьвенского района, а также официально нанесет их на карту муниципального образования.

Напомним, что конкурс социальных и гражданских инициатив проводится администрацией губернатора Пермского края для поддержки региональных некоммерческих организаций в рамках госпрограммы «Общество и власть». На первый этап конкурса в 2019 году поступило 347 заявок, из них 123 инициативы получили финансирование на сумму почти 63 млн рублей. В этом году впервые у жителей Прикамья появилась возможность предложить свой проект через портал «Управляем вместе» https://permkrai.ru/program/category/?id=65.

Социальные и гражданские инициативы жителей Пермского края традиционно находят поддержку и на федеральном уровне. Так, в этом году Фонд президентских грантов поддержал 36 проектов из Прикамья.

© «Вечерние Ведомости»

 


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