В Перми закрывается на лето движение транспорта по Крупской

18:26 | 13.06.2019

Как пояснили в городском департаменте дорог и транспорта, закрытие движения транспорта связано с выполнением работ по капремонту улицы Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева.



С 00:00 15 июня до 31 августа будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Крупской на участке от улицы Уральской до улицы Лебедева.



Объезд закрытого участка дороги будет организован по улицам Лебедева, Уральской, Братьев Вагановых и Розалии Землячки.



Также будет изменено движение общественного транспорта.



С 13 июня начал работу новый автобусный маршрут №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы», который ходит по идентичной схеме с троллейбусным маршрутом №10 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и полностью его заменяет.



На период проведения ремонтных работ на улице Крупской с 15 июня по 31 августа движение общественного транспорта будет организовано следующим образом. Автобусный маршрут №18 «микрорайон Садовый – Пермский военный институт» в прямом направлении от улицы Уральской будет следовать по улицам Работницы, Лебедева, Крупской и далее по маршруту следования. В обратном направлении – по улицам Крупской, Лебедева, Работницы и далее по маршруту следования.



Автобусные маршруты №30 «микрорайон Парковый – площадь Дружбы» и №68 «станция «Пермь-2» - микрорайон Садовый» в прямом направлении от Северной дамбы будут идти по улицам Уральской, Братьев Вагановых, Лебедева, Крупской и далее по маршрутам следования. В обратном направлении – по улицам Крупской, Лебедева, Розалии Землячки, Уральской и далее по маршрутам следования. Также для этих маршрутов будет организован временный остановочный пункт по улице Лебедева в районе дома №44.



– Трамвайный маршрут №7 «станция «Пермь-2» - ОАО «Вагоноремонтный завод» будет следовать сообщением «станция «Пермь-2» - микрорайон Висим».



Работы будет выполнять ООО «ДСТ-Строй» по заказу МКУ «Пермблагоустройство». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.