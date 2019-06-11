Депутаты Пермской городской Думы приняли участие в форуме предпринимателей «Дни пермского бизнеса»

18:20 | 13.06.2019

На площадке завода имени Шпагина стартовал Х краевой форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Ключевым событием первого дня форума стало пленарное заседание «Трансформация делового климата», на котором выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. В работе форума приняли участие первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, депутаты Сергей Захаров и Михаил Бесфамильный, члены Молодежного парламента и белорусской делегации.



Максим Решетников отметил, что современный бизнес Пермского края вырос из специфики региона: «Успешные предприятия образовались и развиваются рядом с крупными производствами, рядом с промышленностью. На примере нескольких активных и развивающихся компаний мы видим, что современный пермский бизнес готов инвестировать в Пермский край, у предпринимателей есть понимание, что надо конкурировать и на глобальных рынках». Также губернатор подчеркнул: «Важно, что современные предприятия берут на себя большую «общественную нагрузку». Они понимают, что быть богатым и умным в одиночку можно, но тогда это продлится недолго. Чтобы общество было богатым, нужно развивать край, чтобы он становился более конкурентоспособным на мировом рынке».



«Такого рода площадки, на которых участвует бизнес и власть, полезны для обеих сторон. У бизнеса есть возможность задать свои вопросы, касающиеся не только регионального, но и федерального уровня, и получить ответы. У власти есть возможность услышать проблематику, которая беспокоит бизнес, – отметил Дмитрий Малютин. – Малый и средний бизнес – важный элемент городской структуры, это и рабочие места, занятость людей, налоги. Губернатор понимает, где и как развивается бизнес не только в городе, но и по краю, с какими проблемами он сталкивается. Это очень радует! Работа началась, надеюсь, она будет продолжена в таком же темпе».



«Я считаю, что развивать страну и город необходимо при участии малого и среднего предпринимательства. У России огромный потенциал! Нужно не только вносить изменения на законодательном уровне, но и важно, чтобы были дискуссионные площадки, на которых власть могла услышать бизнес, учитывать мнения предпринимателей и на их основе принимать те или иные решения», – высказался депутат Михаил Бесфамильный.



В общей сложности на форуме представлены более 80 предприятий легкой промышленности, инноваций и образования, пермские дизайнеры, малые производственные предприятия, компании, развивающие промкооперацию, а также услуги для бизнеса.



Напомним, форум «Дни пермского бизнеса» продлится 13 и 14 июня.