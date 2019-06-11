В этом году события фестиваля «Пермский период. Новое время» развернутся на новых площадках

18:16 | 13.06.2019

13 июня на заседании правительства Пермского края обсудили мероприятия, которые будут проходить летом в регионе в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, в рамках фестиваля в этом году состоится более 160 мероприятий – театральных, спортивных, музыкальных и этнокультурных. «В прошлом году площадки фестиваля посетили 1,8 млн человек – очень большой интерес. Коллеги считают, что в этом году мы выйдем на такую цифру только за период летних фестивальных событий, а в целом за год ожидаем 2,5 млн человек», – подчеркнул глава Прикамья.



По словам Максима Решетникова, важно и то, что фестивальное движение все активнее охватывает и территории края. Проводятся как мероприятия небольшого формата, так и крупные, уже зарекомендовавшие себя события. «Они становятся точками притяжения для туристов, – отметил он. – В Кунгуре это традиционно «Небесная ярмарка», в Соликамске – фестиваль «Огни Гефеста». В Губаху едут посмотреть постановки на горе на закате – «Тайны горы Крестовой».



Как заметил вице-премьер правительства по вопросам образования, культуры, спорта и туризма Антон Клепиков, участие в фестивале дает возможность организаторам войти в единый календарь событий края, получить медийную поддержку и расширить свои компетенции в проведении подобных мероприятий. «Такая плановая работа по фестивалю способствует и расширению материально-технической базы, и увеличению количества рабочих мест, что соответствует политике развития субъектов малого и среднего предпринимательства в крае», – подчеркнул вице-премьер.



Для участия подать заявку с концепцией предлагаемого мероприятия можно на электронный адрес: info@permfest.ru, а затем проект необходимо защитить на заседании Межведомственной рабочей группы по организации и проведению фестиваля.



В событиях фестиваля «Пермский период. Новое время» задействованы все ключевые городские площадки: «Летопарк» на эспланаде, набережная и завод им. Шпагина. Помимо этого, мероприятия пройдут в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Там запланировано на лето семь крупных мероприятий. Это «Троицкие гуляния», «Экопикник», «Этнофестиваль», «Большие маневры на Хохловских холмах» и пр.



Особое внимание вице-премьер Антон Клепиков обратил на события, которые будут проходить в «Летопарке» на эспланаде. По его словам, этим летом жителей и гостей Перми ждет полюбившийся в прошлом году «Сказариум», где по-прежнему будут проходить лекции, мини-спектакли, кинопоказы, чтение сказок для детей. Также обновятся лаунж-зона с гамаками и детская зона, будет оборудован агроуголок для детей, с мини-теплицами и грядками. Кроме того, в центральной части эспланады заработает сцена для выступлений уличных и начинающих музыкантов.



Руководитель проектного офиса «Завод Шпагина» Вера Цыпуштанова, в свою очередь, рассказала о мероприятиях, которые пройдут в этом году на заводе. «В настоящее время уже реконструированы и приспособлены для использования три большие площадки, которые позволяют нам принимать мероприятия различного формата», – отметила она. Наличие этих площадок уже дало возможность провести 11 мероприятий с начала года, в которых приняло участие 32 тыс. человек. До конца года, по словам Веры Цыпуштановой, на заводе им. Шпагина запланировано около 47 мероприятий, 18 из которых пройдут летом. Также сейчас ежедневно проводятся экскурсии по заводу.



Среди других значимых событий города вице-премьер Антон Клепиков отметил «Институт исследования всего на свете», который заработает 26 июля и в котором материалом для творчества взрослых и детей станет картон. Также 9-10 августа центр города Перми превратится в большую театральную сцену – пройдет Фестиваль уличных артистов из России и Европы.



Всю информацию о событиях фестиваля «Пермский период. Новое время» можно найти на сайте. По Перми курсируют новые автобусы с QR-кодами, прочитав которые, также можно попасть на сайт http://www.permfest.ru/.