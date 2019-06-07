Участники Дней пермского бизнеса обсудят современные бизнес-реалии регионального предпринимательства

16:11 | 10.06.2019

13 июня в рамках X краевого форума для предпринимателей «Дни пермского бизнеса» будет организована дискуссионная площадка «Современный бизнес. Пермский старт».



Участники дискуссии обсудят этапы становления современного бизнеса – от идеи до коммерциализации, новые ниши для развития бизнеса и потребности рынка, поговорят о продвижении бизнеса и оценят его успешность по определенным критериям и на конкретных примерах «историй успеха» региональных предпринимателей. Кроме того, спикеры расскажут о возможностях взаимодействия с площадкой госзакупок.



С программой форума можно ознакомиться по ссылке: https://business.expoperm.ru/.



Одним из основных спикеров выступит директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. Среди докладчиков также будут коммерческий директор ООО «Пермский завод термической обработки» Алексей Зубахин, коммерческий руководитель компании «Инлайн» Сергей Шевшелев, директор компании Zvonobot Николай Харин и директор МКУ «Пермский центр бизнеса» Руслан Хабибуллин.



Модератором дискуссии выступит декан факультета менеджмента и бизнеса ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК» Дмитрий Шишкин.



Отметим, на данный момент в Пермском крае зарегистрированы более 108 тыс. предпринимателей, а оборот их продукции за 2018 год составил более 800 млрд рублей. В национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в числе приоритетных направления «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация малого и среднего бизнеса». Пермский проект создан согласно национальным приоритетам и направлен на реализацию нацпроекта.



Краевой форум «Дни пермского бизнеса» – это масштабное ежегодное событие, направленное на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего бизнеса в Пермском крае. Традиционно его организуют министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, администрация Перми и Пермский фонд развития предпринимательства при поддержке правительства Пермского края.