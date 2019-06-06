ПАО «Уралкалий» и АНО «Россия – страна возможностей» заключили соглашение

10:27 | 8.06.2019

ПАО «Уралкалий» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей», объединяющая различные кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума Генеральным директором ПАО «Уралкалий» Дмитрием Осиповым и генеральным директором АНО «РСВ» Алексеем Комиссаровым.

Соглашение заключено с целью совершенствования работы социальных лифтов для молодежи, развития практико-ориентированного образования, а также подготовки квалифицированных кадров в современных экономических условиях.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

– Работа с молодыми специалистами является для «Уралкалия одним из приоритетных направлений деятельности в сфере HR, и мы выражаем уверенность в том, что заключенное соглашение будет способствовать содействию их профориентации и карьерным устремлениям, а также формированию комплексной системы развития и мотивации талантливой и инициативной молодежи.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», отметил:

– «Профстажировки 2.0» – проект, который позволяет студенту и работодателю взаимодействовать напрямую. С партнерами нас объединяет главное – желание открыть сегодняшним студентам как можно больше возможностей для профессиональной самореализации. Мы ожидаем высокую активность учащихся как федеральных, так и региональных вузов. Для студентов стажировка в таких крупных промышленных компаниях, как «Уралкалий» – хороший старт карьерного пути».

«Россия – страна возможностей» — открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.