Пермь: новости дня
10:08 | 8.06.2019
Женский футбольный клуб «Звезда-2005» приглашает на домашний матч
Начало матча в 17:00 на стадионе «Звезда». Болельщиков ждут бесплатный аквагрим, розыгрыши призов, футболки от «звездочек» и красивый футбол. Вход по бесплатным билетам, которые можно получить на стадионе.
© «Вечерние Ведомости»
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Женский футбольный клуб «Звезда-2005» приглашает на домашний матч
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