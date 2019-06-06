Женский футбольный клуб «Звезда-2005» приглашает на домашний матч

10:08 | 8.06.2019

Сегодня, 8 июня, ФК «Звезда-2005» сыграет матч 10 тура чемпионата России по футболу среди женских команд клубов высшего дивизиона. «Звездочки» принимают ЖФК «Чертаново» (г. Москва).

Начало матча в 17:00 на стадионе «Звезда». Болельщиков ждут бесплатный аквагрим, розыгрыши призов, футболки от «звездочек» и красивый футбол. Вход по бесплатным билетам, которые можно получить на стадионе.