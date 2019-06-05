Пермский край поднялся на 22 позиции в Нацрейтинге инвестиционного климата субъектов страны

17:45 | 7.06.2019

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось традиционное представление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина с 2014 года.



Представила результаты исследования генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева.



Она озвучила регионы, которые вошли в топ-10 субъектов страны по динамике в рейтинге. Среди них в этом году Пермский край, который совершил рывок с 47 на 25 позицию. Напомним, в прошлом году Пермский край поднялся на 5 позиций в рейтинге.



По ее словам, в анализе бизнес-среды приняли участие порядка 400 предпринимателей страны. По результатам анализа оценки предпринимателей оказалось, что 62 региона на протяжении 3 лет улучшают показатели по 45 показателям рейтинга. «Конкуренция в рейтинге очень высокая. В этом году, чтобы сохранить позицию, нужно было прибавить 4 балла в рейтинге. Попасть в 20 лидеров в этом году сложнее, чем в прошлом. Мы посчитали, что регионы, которые не вошли в 20-ку, в 2008 году вошли бы в топ-10. При этом у нас 3 новых региона в 20 и 1 новый регион - в топ-10. Еще 2 субъекта, которые выходили из топ-10 и смогли вернуться, - отметила Светлана Чупшева. - Наша конечная цель – сохранение комфортных условий для ведения бизнеса, организация эффективной работы институтов, создание условий, снятие ограничений и барьеров. У нас есть прямая корреляция результатов рейтинга с объемом инвестиций в регионах. Например, мы посмотрели - на протяжении 3 лет в регионах из топ-20 существенно выше, чем в среднем по стране».



Помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил лидеров рейтинга и отметил, что самый яркий результат по итогам нацрейтинга этого года - это то, как в стране меняется отношение региональной власти и бизнеса. «Еще 5 лет назад доминировала модель работы с якорными инвесторами, создание эксклюзивных условий для якорных инвесторов, - отметил Андрей Белоусов. – Да, у этой модели были свои результаты, но она не создавала доверия у предпринимателей к власти. Сейчас на смену пришла новая модель, ядром которой являются те факторы, которые мы раньше не считали факторами роста: открытость, справедливость по отношению к предпринимателям, уважение и простота процедур. Именно эта модель позволяет двигаться региональным властям в развитии бизнеса. Но для этого важен подбор команды, подбор проектов, а также забота о подготовке кадров».



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что по итогам прошлого нацрейтинга краевые власти выявили «проблемные точки» и сделали акцент на повышении позиций по тем направлениям, где Пермский край находится в группах ниже среднего. В частности, были обозначены показатели, требующие особого внимания: получение разрешений на строительство и подключение к сетям, лицензирование и контрольно-надзорная деятельность, консультационные и образовательные услуги субъектам малого предпринимательства, рабочие места в бизнес-инкубаторах и технопарках.



«Мы понимаем, что «секрет успеха» кроется в проведении планомерной комплексной работы по выстраиванию диалога между бизнесом и властью. В этой связи особую роль играет вовлеченность представителей бизнеса, общественных и деловых объединений в деятельность Совета, профильных рабочих групп, стратегических сессий, оперативных совещаний. Представители органов власти Пермского края также открыты для диалога в социальных сетях. За 2018 год мы постарались включить в эту работу всех региональных экспертов в рамках целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и большинство потенциальных респондентов в рамках Национального рейтинга», - резюмировал губернатор.



В нацрейтинге приняли участие 85 регионов страны.