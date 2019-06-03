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Пермь: новости дня


21:02 | 6.06.2019

Городские власти обсудили развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки

В работе круглого стола «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство индивидуальной жилой застройки» приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутаты Владимир Манин, Владимир Молоковских, Алексей Оборин, Михаил Бесфамильный, заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Александр Власов.

Игорь Субботин рассказал о реализации комплекса мероприятий по благоустройству микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Благодаря муниципальным программам объем финансирования в 2019 году на благоустройство дорог и тротуаров составил более 275 млн рублей, увеличилось финансирование на благоустройство детских площадок, контейнерные площадки, холодное и горячее водоснабжение. Работы по благоустройству будут осуществляться по нескольким программам в микрорайоне Заозерье, Кислотные дачи, Вышка-1 и 2, Акуловский, Усть-Мулянка, поселке Новые Ляды.

Депутаты Пермской городской Думы поинтересовались, как будут распределяться бюджетные средства и будут ли работы исполнены в срок. Игорь Субботин уверил, что исполнение будет осуществляться в соответствии с планом.

«Благоустройство с таким объемом затягивать нельзя. Полученные средства нужно использовать эффективно. На мой взгляд, следует начать с дорог. Граждане смогут приступить к строительству домов, наружного освещения, контейнерных площадок и так далее. Это значительно облегчит им жизнь», – отметил депутат Владимир Молоковских.

В поддержку выступил депутат Алексей Оборин: «Главной проблемой по-прежнему остаются дороги. Недавно ко мне обратилась многодетная семья, которая получила земельный участок в микрорайоне Бахаревка. Они готовы строиться, но не могут добраться до участка из-за отсутствия хорошей дороги. Строительная техника там не проедет! Нужно проработать этот вопрос и сначала обеспечить гражданам доступ к территории, а потом земли раздавать».

Депутат Владимир Манин: «Радует, что вопрос благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки сдвинулся с мертвой точки. Есть еще некоторые проблемы, например, с территориальными органами, но это все решаемо. Также следует перечислить полный объем благоустройства и распределить денежные средства на их исполнение. Подключить к работе сетевые предприятия. Главное, чтобы люди были довольны».

По итогам обсуждения участники предложили дополнительно оценить количество домовладений и приоритетность строительства объектов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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