Пермь: новости дня
21:02 | 6.06.2019
Городские власти обсудили развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки
Игорь Субботин рассказал о реализации комплекса мероприятий по благоустройству микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Благодаря муниципальным программам объем финансирования в 2019 году на благоустройство дорог и тротуаров составил более 275 млн рублей, увеличилось финансирование на благоустройство детских площадок, контейнерные площадки, холодное и горячее водоснабжение. Работы по благоустройству будут осуществляться по нескольким программам в микрорайоне Заозерье, Кислотные дачи, Вышка-1 и 2, Акуловский, Усть-Мулянка, поселке Новые Ляды.
Депутаты Пермской городской Думы поинтересовались, как будут распределяться бюджетные средства и будут ли работы исполнены в срок. Игорь Субботин уверил, что исполнение будет осуществляться в соответствии с планом.
«Благоустройство с таким объемом затягивать нельзя. Полученные средства нужно использовать эффективно. На мой взгляд, следует начать с дорог. Граждане смогут приступить к строительству домов, наружного освещения, контейнерных площадок и так далее. Это значительно облегчит им жизнь», – отметил депутат Владимир Молоковских.
В поддержку выступил депутат Алексей Оборин: «Главной проблемой по-прежнему остаются дороги. Недавно ко мне обратилась многодетная семья, которая получила земельный участок в микрорайоне Бахаревка. Они готовы строиться, но не могут добраться до участка из-за отсутствия хорошей дороги. Строительная техника там не проедет! Нужно проработать этот вопрос и сначала обеспечить гражданам доступ к территории, а потом земли раздавать».
Депутат Владимир Манин: «Радует, что вопрос благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки сдвинулся с мертвой точки. Есть еще некоторые проблемы, например, с территориальными органами, но это все решаемо. Также следует перечислить полный объем благоустройства и распределить денежные средства на их исполнение. Подключить к работе сетевые предприятия. Главное, чтобы люди были довольны».
По итогам обсуждения участники предложили дополнительно оценить количество домовладений и приоритетность строительства объектов.
© «Вечерние Ведомости»
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