В Пермь с официальным визитом прибудут представители Минского городского совета депутатов и Молодежной палаты

17:15 | 6.06.2019

В канун Дня города, по приглашению председателя Пермской городской Думы Юрия Уткина, Пермь с визитом посетит делегация из Республики Беларусь. Председатель комиссии Минского городского совета депутатов по экономическому развитию, финансам и бюджету Игорь Русаков, его заместитель Владимир Стриженок, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов Егор Макаревич и его заместитель Никита Полякевич встретятся с председателем Пермской городской Думы Юрием Уткиным, главой Перми Дмитрием Самойловым. Также члены делегации примут участие в заседании Молодежного парламента Перми и в мероприятиях, посвященных Дню города Перми.



На встрече минской делегации с руководством краевого центра 10 июня планируется обсудить опыт и перспективы взаимодействия Пермской городской Думы и Минского городского совета депутатов.



Напомним, Соглашение о сотрудничестве между Пермской городской Думой и Минским городским советом депутатов было подписано в октябре 2018 года в рамках V Форума регионов Беларуси и России, который проходил в Могилеве с 10 по 12 октября 2018 года. Подписи под документом поставили Юрий Уткин и председатель Минского городского совета депутатов Василий Панасюк. А в декабре 2018 года, по инициативе Юрия Уткина, Молодежный парламент города Перми и Молодежная палата при Минском городском совете депутатов также заключили Соглашение о сотрудничестве.



На заседании Молодежного парламента города Перми, которое пройдет 11 июня, пермяки расскажут о своей деятельности в первом полугодии 2019 года, представят проекты по адаптации и интеграции иностранных студентов и проект «Повышение инженерной грамотности». Гости из Минска познакомят коллег с работой Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов, а также примут участие в обсуждении совместного проекта молодежных органов Перми и Минска «Городские инновации».