На «Днях пермского бизнеса» обсудят изменение инвестиционного климата в регионе

19:25 | 5.06.2019

13 и 14 июня в Перми состоится X Форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Его участники посетят открытые лекции, семинары и стратегические сессии на актуальные бизнес-темы: от принципов предпринимательской деятельности для самозанятых до дизайн-мышления, франчайзинга и развития лидерских навыков. С полной программой форума можно ознакомиться по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1tW7kzzbf8UupZtJHskmSxcPWa392jPo0S0oFzKEJhdY/edit.



Это ежегодное масштабное мероприятие, направленное на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего бизнеса на территории Перми и края. Главной темой мероприятия станет «Бизнес-среда будущего».



В частности, в рамках форума состоится пленарное заседание «Трансформация делового климата». Модератором заседания выступит Александр Яковлев — руководитель направления Дирекции образовательных проектов в АО «Деловая среда».



О будущем экономического развития в регионе, запросах бизнес-сообщества и темпах роста предпринимательства в Пермском крае расскажут заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, директор Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милена Арсланова, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель УФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Димитрий Теплов, региональный бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков, президент пермской ТПП Олег Жданов и председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Водянов.



«На пленарном заседании выясним, как в ближайшем будущем будет меняться деловой климат в Пермском крае: чего на самом деле хотят предприниматели, на что сделает акцент власть в лице губернатора и как будут поддерживать изменения федеральные органы исполнительной власти в лице Министерства экономического развития», — отметил Александр Яковлев.



Форум «Дни пермского бизнеса» пройдет на территории завода имени Шпагина. Вход свободный, 16+. Регистрация участников: https://business.expoperm.ru/.