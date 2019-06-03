Пермь: новости дня
19:25 | 5.06.2019
На «Днях пермского бизнеса» обсудят изменение инвестиционного климата в регионе
Это ежегодное масштабное мероприятие, направленное на стимулирование предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего бизнеса на территории Перми и края. Главной темой мероприятия станет «Бизнес-среда будущего».
В частности, в рамках форума состоится пленарное заседание «Трансформация делового климата». Модератором заседания выступит Александр Яковлев — руководитель направления Дирекции образовательных проектов в АО «Деловая среда».
О будущем экономического развития в регионе, запросах бизнес-сообщества и темпах роста предпринимательства в Пермском крае расскажут заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин, директор Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милена Арсланова, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель УФНС по Пермскому краю Чулпан Госсамова, председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Димитрий Теплов, региональный бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков, президент пермской ТПП Олег Жданов и председатель регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Водянов.
«На пленарном заседании выясним, как в ближайшем будущем будет меняться деловой климат в Пермском крае: чего на самом деле хотят предприниматели, на что сделает акцент власть в лице губернатора и как будут поддерживать изменения федеральные органы исполнительной власти в лице Министерства экономического развития», — отметил Александр Яковлев.
Форум «Дни пермского бизнеса» пройдет на территории завода имени Шпагина. Вход свободный, 16+. Регистрация участников: https://business.expoperm.ru/.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:25 | 5.06.2019
В Екатеринбурге могут появиться штаб-квартиры организаций ООН
20:03 | 5.06.2019
В Свердловской области в пожаре горели два автомобиля и баня
19:51 | 5.06.2019
Боксёр Кашинский проведет бой с Вотреном в рамках Международного боксерского форума в Екатеринбурге
19:37 | 5.06.2019
Екатеринбургский аэропорт не смог принять пять самолётов из-за сложных метеоусловий
19:31 | 5.06.2019
Трое юных свердловчан ушли из дома. Их ищут уже третьи сутки
18:32 | 5.06.2019
Полторы тысячи Екатеринбургских многодетных семей смогут получить деньги взамен земельного участка
18:19 | 5.06.2019
Экологическая эффективность предприятий Прикамья выше среднего показателя по России
18:13 | 5.06.2019
Презентована медаль третьего Пермского международного марафона
17:55 | 5.06.2019
Управление жилищных отношений администрации Перми запускает прямую телефонную линию
17:52 | 5.06.2019
На «Днях пермского бизнеса» расскажут о том, как превратить образование в инвестиции
17:46 | 5.06.2019
Два новых резидента ТОСЭР в Чусовом создадут 44 рабочих места
17:26 | 5.06.2019
Для жителей Пермского края пройдет 300 мероприятий ко Дню России
17:14 | 5.06.2019
МЧС предупреждает жителей Зауралья об ухудшении погоды
16:48 | 5.06.2019
В Свердловский онкодиспансер внедрили новый метод диагностики рака
16:29 | 5.06.2019
С возвращением в Екатеринбург: Павел Дацюк подписал однолетний контракт с «Автомобилистом»
16:27 | 5.06.2019
В Каменске-Уральском избили «смотрящего» за городом
16:08 | 5.06.2019
На Южном Урале сократят радиус доступности ФАПов
15:57 | 5.06.2019
Прокуратура выявила хищения в Центре проведения спортивных мероприятий Курганской области. Возбуждены уголовные дела
15:20 | 5.06.2019
В Кургане перекроют движение в районе ТРЦ «Воробьевы горы»
15:19 | 5.06.2019
Международная комиссия оценит готовность Екатеринбурга к проведению летней Универсиады-2023
14:59 | 5.06.2019
В Екатеринбурге дошколята приняли участие в проекте «Посади дерево»
14:54 | 5.06.2019
Прямой эфир губернатора Прикамья собрал почти 5000 онлайн-просмотров
14:45 | 5.06.2019
В воскресенье центр Перми будет перекрыт
14:33 | 5.06.2019
В Перми состоялся Пятый молодежный фестиваль национальных культур «Самобытная жизнь народов Прикамья»
14:27 | 5.06.2019
Автомобилисты смогут ездить по Макаровскому мосту уже 1 июля
14:24 | 5.06.2019
Новый корпус детсада «Эрудит» открылся в Мотовилихе
14:16 | 5.06.2019
В Перми отметят Пушкинский день