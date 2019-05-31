Пенсионный фонд проведет в Прикамье прямую линию

18:59 | 4.06.2019

5 июня 2019 года прямую линию с населением проводит заместитель управляющего ОПФР по Пермскому краю Раиса Васильевна Тарских.



Получить консультацию по актуальным вопросам пенсионного обеспечения жители Прикамья смогут с 15.00 до 17.00 по телефону 264-31-01.