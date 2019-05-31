В МФЦ Пермского края подвели итоги благотворительной акции «Выздоравливай, малыш»

18:43 | 4.06.2019

Пермяки обеспечили детей-сирот средствами гигиены на несколько месяцев вперед.



В конце апреля многофункциональные центры Пермского края подключились к проекту «Больничная мама», объявив совместно с фондом «Дедморозим» акцию по сбору средств гигиены для детей, оставшихся без попечения родителей, и проходящих лечение в больницах.



«Малышам-сиротам нужно все то же, что и обычным ребятам в их возрасте: подгузники, присыпки, влажные салфетки, одноразовые пеленки, — поясняет координатор проекта «Больничные мамы» Елена Тиунова. — Если детям, которые воспитываются в семьях, все это могут купить мама и папа, то подопечным больничных мам такие посылки собрать некому. Но, благодаря совместной акции фонда «Дедморозим» и МФЦ, сотни неравнодушных людей встали на страже сухих дней и ночей малышей в больницах! И теперь у больничных мам появился запас средств гигиены. Большое детское спасибо!»



Всего за полтора месяца неравнодушные пермяки смогли обеспечить средствами гигиены детей в больницах на несколько месяцев вперед. Общими усилиями было собрано более 4 тысяч подгузников, сотни упаковок с влажными салфетками, ватными дисками и палочками, впитывающие пеленки, детское питание, средства для купания, ранозаживляющие пластыри, очищающая пена, присыпки и даже погремушки.



Сегодня, 4 июня, вся собранная продукция была передана фонду «Дедморозим». «Для нас это уже не первый опыт участия в благотворительных проектах. В прошлом году в акции «Выздоравливай, малыш» принимали участие все МФЦ города Перми. Собранных пермяками средств гигиены подопечным больничных мам хватило на 6 месяцев. Поэтому в этом году было принято решение расширить географию акции и привлечь к ней многофункциональные центры Пермского края», - рассказывают в пресс-службе МФЦ.



Итог превзошел все ожидания. На призыв откликнулись сотни людей. Средства гигиены приносили и молодые мамы, и пенсионеры, и даже дети. Конечно же, самое активное участие в сборе приняли сами сотрудники многофункциональных центров. Лидерами по количеству собранной благотворительной помощи в этом году стали подразделения МФЦ в Березниках, Кунгуре, поселке Октябрьский. В Перми огромное количество «сухих посылок» для малышей приготовили филиалы «Центральный-2» и «Индустриальный-2».



Благотворительный фонд «Дедморозим» и краевой многофункциональный центр «Мои документы» выражают благодарность всем, кто принял участие в акции и сделал так, чтобы поддержка к детям приходила вовремя.



А также напоминают, что поделиться с малышами в больницах заботой можно в любой день. Например, помогая оплачивать труд нянь в больницах: https://dedmorozim.ru/projects/bolnichnye-mamy/. Или принося средства гигиены по адресу: Горького, 60 в штаб «Дедморозим». Актуальные потребности всегда отображаются на сайте в разделе «Совершить чудо»: https://dedmorozim.ru/dedmorozit/. Также координаторы всегда на связи по телефону горячей линии (342) 270 08 70.