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Пермь: новости дня


18:34 | 4.06.2019

36 проектов из Пермского края получат президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года

Фонд президентских грантов официально подвел итоги первого конкурса 2019 года по распределению грантов президента РФ.

Приволжский федеральный округ стал вторым в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования. Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов Приволжского федерального округа, в этом году гранты президента России получит каждый пятый – 337 заявок удовлетворены.

В число победителей вошли 36 проектов из Пермского края. Наибольшая сумма гранта составляет 4 миллиона 212 тысяч 379 рублей. Она присуждена проекту «Служба качества жизни» по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, живущим не только в Перми, но и за пределами краевой столицы.

Представленные прикамскими общественниками и волонтерами проекты затрагивают абсолютно разные сферы жизни. Среди победителей - проект по возрождению богадельни при Кунгурском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, проект по поддержке и развитию Движения юных пожарных (ДЮП) на территории Перми и Пермского края, проект по развитию нового вида спорта для инклюзивных команд по чирлидингу «Чирлидинг без границ», создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве и многие другие. Всех победителей можно найти на сайте https://президентскиегранты.рф/.

Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513,8 млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году.

Самыми активными стали НКО Республики Татарстан (будет профинансирован 41 проект на сумму более 78 млн рублей), Республики Башкортостан (38 проектов получат гранты на сумму 44,8 млн рублей) и Нижегородской области (37 проектов получат поддержку на более 61 млн рублей.)

Полномочный представитель президента РФ ПФО Игорь Комаров поздравил победителей конкурса из регионов округа и отметил высокое качество проектов: «На первый конкурс 2018 года из регионов ПФО была подана 1761 заявка. В этом году больше почти на сто заявок. В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа. 337 заявок получили поддержку президента России Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю всех победителей и желаю нашим НКО удачи во втором конкурсе 2019 года».

© «Вечерние Ведомости»

 


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