Пермь: новости дня
18:34 | 4.06.2019
36 проектов из Пермского края получат президентские гранты по итогам первого конкурса 2019 года
Приволжский федеральный округ стал вторым в стране по количеству победителей и по сумме выделяемого финансирования. Из 1857 проектов, заявленных на конкурс от некоммерческих организаций регионов Приволжского федерального округа, в этом году гранты президента России получит каждый пятый – 337 заявок удовлетворены.
В число победителей вошли 36 проектов из Пермского края. Наибольшая сумма гранта составляет 4 миллиона 212 тысяч 379 рублей. Она присуждена проекту «Служба качества жизни» по оказанию паллиативной помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, живущим не только в Перми, но и за пределами краевой столицы.
Представленные прикамскими общественниками и волонтерами проекты затрагивают абсолютно разные сферы жизни. Среди победителей - проект по возрождению богадельни при Кунгурском Иоанно-Предтеченском женском монастыре, проект по поддержке и развитию Движения юных пожарных (ДЮП) на территории Перми и Пермского края, проект по развитию нового вида спорта для инклюзивных команд по чирлидингу «Чирлидинг без границ», создание инклюзивной ландшафтной экспозиции для слабовидящих в музее Дом Пастернака во Всеволодо-Вильве и многие другие. Всех победителей можно найти на сайте https://президентскиегранты.рф/.
Общая сумма финансирования на проекты в ПФО составляет 513,8 млн рублей. Это на 81 млн больше, чем в прошлом году.
Самыми активными стали НКО Республики Татарстан (будет профинансирован 41 проект на сумму более 78 млн рублей), Республики Башкортостан (38 проектов получат гранты на сумму 44,8 млн рублей) и Нижегородской области (37 проектов получат поддержку на более 61 млн рублей.)
Полномочный представитель президента РФ ПФО Игорь Комаров поздравил победителей конкурса из регионов округа и отметил высокое качество проектов: «На первый конкурс 2018 года из регионов ПФО была подана 1761 заявка. В этом году больше почти на сто заявок. В каждый проект вложена частица души, желание сделать мир вокруг себя лучше. Я очень рад, что растет не только количество участников, но и число победителей из нашего округа. 337 заявок получили поддержку президента России Владимира Владимировича Путина. Искренне поздравляю всех победителей и желаю нашим НКО удачи во втором конкурсе 2019 года».
© «Вечерние Ведомости»
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