В Перми подвели итоги первого месяца работы новой транспортной модели в пилотном режиме

13:35 | 4.06.2019

С 1 по 31 мая на 10 автобусных маршрутах, запущенных в рамках пилотного проекта, был перевезен 1 166 731 пассажир. Из них наличными средствами проезд оплатили 911 745 пассажиров, 31 060 транзакций зафиксировано при оплате по банковским картам и электронным устройствам. Пересадка была совершена 37 815 раз.



Отметим, что зафиксированный уровень пассажиропотока является приемлемым для мая, в котором много выходных и праздничных дней.



Напомним, с 1 мая в рамках пилотного проекта на линии работают современные брендированные автобусы. На автобусных маршрутах №3, 7, 9, 11, 23, 36, 46, 62 теперь можно воспользоваться бесплатной пересадкой в течение 40 минут с момента приобретения билета, на маршрутах №34 и №60 – в течение 60 минут. Время для пересадки действует в обе стороны. Также на этих 10 маршрутах можно воспользоваться безналичной оплатой проезда.



В Перми поступили все 85 автобусов Volgabus. Закупка производилась в рамках проекта новой транспортной модели, которая направлена на повышение качества обслуживания, уровня безопасности общественного транспорта, а также транспортной доступности для маломобильного населения.



Новый подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены системами отопления, кондиционирования, специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон. Пермяки положительно приняли новые автобусы: пассажиры отмечают удобство салона и доступность для маломобильных групп населения.



Уточнить работу маршрутов можно на сайте МКУ «Гортранс» в режиме онлайн. Если у пассажиров возникают вопросы, связанные с изменением расписания и маршрутов, можно обратиться на «горячую линию» департамента дорог и транспорта по телефону 250-25-50.