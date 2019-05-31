Перешли на «цифру»: жителям Пермского края стали доступны 20 цифровых каналов

22:02 | 3.06.2019

Сегодня, 3 июня, завершается телевещание в аналоговом формате и телевещание в Пермском крае полностью переходит на «цифру». Все региональные и муниципальные каналы продолжат вещание в аналоговом формате до конца действия лицензии. На данный момент к цифровому телевидению подключены 98,97% домов в регионе.



Министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин отметил, что работа с населением и муниципальными образованиями по переходу на цифровое телевидение велась больше года: «Мы задействовали большую команду волонтеров, в общей сложности это 1148 специалистов, которые помогали жителям края настраивать приставки и необходимое оборудование. Результат очень простой и ясный – если раньше бесплатно жителям было доступно два федеральных канала в аналоге, сейчас это 20 цифровых телевизионных каналов в хорошем качестве и три радиоканала. Было опасение, что сегодня после отключения аналога мы получим вал сообщений жителей о подключении к цифровому телевидению, но пока работа ведется в штатном режиме. Из более чем двух тысяч заявок, которые мы получали, отработаны сейчас практически все. По 10-15 обращениям работа еще ведется».



Работа по подготовке перехода на цифровое телевидение в Пермском крае началась в июле прошлого года. К декабрю 2018 года была обеспечена 100%-ная техническая готовность инфраструктуры к переходу на цифровой сигнал. «Все работы, связанные с монтажом оборудования, были завершены к концу 2018 года. Сегодня завершилось вещание в аналоговом формате в Пермском крае и еще в 36 регионах второй волны. Отдельное внимание мы уделяли случаям, когда волонтерскому движению нужно было оказать экспертную консультационную поддержку. Работа по оказанию помощи жителям в подключении оборудования продолжается», — отметил директор пермского филиала РТРС Игорь Терещенко.



Во время подготовки к переходу на цифровое телевидение была определена зона покрытия цифровым сигналом, организована социальная помощь определенным категориям граждан, обеспечено наличие оборудования и мониторинг контроля цен, проведены совещания с главами районов, а также обеспечена техническая поддержка для населения – федеральная и региональная горячая линия.



Региональная горячая линия по заявкам на оказание помощи по подключению и настройке оборудования цифрового ТВ начала работу с 1 апреля. Оставить заявку на помощь волонтеров можно, позвонив по номеру: 8-800-555-05-53. На данный момент на нее поступило более 800 звонков, в том числе 500 заявок на настройку оборудования. Также для всех желающих работает федеральная горячая линия — 8-800-220-20-02 — по вопросам подключения к цифровому ТВ. На нее от жителей Прикамья поступило более 25 тысяч звонков.



По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова поддержка жителей по подключению цифрового телевидения и настройке оборудования будет продолжена на 3 июля.



Вне зоны охвата цифровым сигналом в настоящий момент проживает 1% жителей Пермского края. Проблема решается использованием спутникового ТВ, кабельного и интернет-телевидения. По оценкам, более 85% домовладений имеют возможность просмотра цифрового ТВ по указанным технологиям. В населенных пунктах, находящихся вне зоны цифрового эфирного телевещания (всего 556 ед.), прием сигнала осуществляется через спутниковое оборудование. Процент подключенных к спутниковому и интерактивному телевидению домохозяйств – 86%.



На краевом уровне оказана социальная поддержка пенсионерам, получающим социальную пенсию, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На эти цели из бюджета направлено свыше 2,8 млн рублей. Помощь получили порядка трех тысяч человек, из которых почти 3000 человек проживают в зоне покрытия цифровым эфирным телевещанием и 39 человек проживают вне зоны покрытия. Направить заявку на получение помощи можно в территориальное управление министерства социального развития Пермского края.



Компенсация расходов в связи с переходом на цифровое телевещание составляет до 1000 рублей за приобретение цифровой приставки и антенны для домовладений, находящихся в зоне покрытия цифрового вещания; до 6000 рублей за приобретение ресивера и спутниковой тарелки для домовладений, находящихся вне зоны покрытия цифровым вещанием. Направить заявку на получение помощи можно в территориальное управление регионального министерства соцразвития.