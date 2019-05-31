На территории культурно-делового центра в Лысьве может появиться спортивная площадка

18:48 | 3.06.2019

3 июня губернатор Прикамья Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Лысьву посетил местный культурно-деловой центр (ЛКДЦ). В состав ЛКДЦ входят 21 культурно-досуговое учреждение в сельских поселениях Лысьвенского городского округа. За 2018 год в Доме культуры было проведено 2541 мероприятие, которые в общей сложности посетили более 186,5 тысячи человек.



Глава Прикамья ознакомился с ходом ремонта. Сейчас в здании ЛКДЦ реконструируется фасад, ведутся работы по замене окон, а также ремонт запорной арматуры систем водоснабжения и теплоснабжения. Общая стоимость работ составит более 7,2 млн рублей. Средства будут направлены из краевого и муниципального бюджетов. В 2020 году планируется провести ремонт в фойе на 1 этаже ЛКДЦ.



Как отметили в администрации ЛКДЦ, сейчас есть потребность в ремонте механического оборудования сцены, электрооборудования, а также в дальнейших работах по ремонту систем отопления и водоснабжения, замене кресел в зрительном зале. Однако для продолжения работ муниципальным властям необходимы дополнительные средства. Губернатор Максим Решетников поручил министерству культуры Пермского края изучить вопрос и найти способ помочь местным властям с ремонтом ЛКДЦ.



Также губернатор поручил главе Лысьвенского городского округа Александру Гончарову ускорить благоустройство прилегающей территории, чтобы культурно-деловой центр мог стать точкой притяжения для лысьвенцев разных возрастов. В частности, Максим Решетников отметил, что необходимо как можно скорее реконструировать фонтан и уличную сцену, а также проработать вопрос обустройства спортивной площадки у ЛКДЦ, чтобы там могли заниматься и дети, и взрослые.



За 2016-2018 годы за счет краевых и муниципальных средств общей суммой в 12,7 млн рублей в нем были установлены пандус и туалет для лиц с ОВЗ, отремонтирована система пожарной безопасности, система пожаротушения, частично заменены окна, а также проведены электромонтажные работы в концертном зале.