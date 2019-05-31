Пермь: новости дня
18:42 | 3.06.2019
Краевая поддержка помогает малому и среднему бизнесу Прикамья развивать международную промкооперацию
ООО «Инста-Сил» производит изоляторы для высоковольтных сетей. Продукция поставляется ресурсоснабжающим организациям региона. В этом году компания реализовала 2 инвестиционных проекта: в эксплуатацию введен участок по вторичной переработке резины, благодаря чему у предприятия сократились отходы и повысилась производительность, а также введена система лазерной маркировки продукции, которая позволила сократить долю человеческого труда на предприятии.
По словам директора компании Юрия Новиченко, 50% затрат на инвестпроекты компенсировал бюджет Пермского края. «Мы уже планируем реализовать еще несколько проектов в следующем году. Например, хотим расширить номенклатуру изделий. С ростом производства у нас увеличивается и штат – каждый год появляется примерно 10-15 новых рабочих мест», — отметил руководитель «Инста-Сил».
Также глава Прикамья осмотрел площадку ООО «РТИ-Силиконы». Компания занимается производством проводов. Основными потребители являются промышленные предприятия России (Златоуст, Нижний Новгород, Пенза, Пермь) и Беларуси. Предприятие постоянно ищет новые пути развития. Сейчас руководство компании рассматривает возможности расширения бизнеса и приобретения литьевой машины и криогенной установки. Это позволит увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, расширить клиентскую базу и, как следствие, увеличить выручку и прибыль предприятия.
«Кроме того, мы планируем запустить третью линию производства. Соответственно, увеличим примерно на треть объемы производства. Для реализации инвестиционных проектов рассматриваем участие в программах субсидирования», — подчеркнула исполнительный директор Анна Касаткина.
Глава региона поддержал планы компаний и напомнил, что у прикамских предприятий появилась возможность в 2019 году увеличить инвестиции в проекты малого и среднего бизнеса в 3 раза. По итогам прошлого года предприниматели Прикамья получили займы «Корпорации МСП» на общую сумму 5 млрд рублей, в текущем году этот показатель может достигать 15 млрд рублей.
«Здесь мы увидели «правильный» малый бизнес, который нужно поддерживать и помогать ему расти. С экономической точки зрения Лысьва развивается», — подчеркнул Максим Решетников. При этом губернатор обратил особое внимание на то, что развитие малого и среднего бизнеса в Прикамье напрямую влияет на развитие международной промкооперации. Напомним, в рамках нацпроекта «Международная промышленная кооперация и экспорт», утвержденного президентом России Владимиром Путиным, в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7695 млн долл. В 2017 году доля несырьевого неэнергетического экспорта Прикамья была зафиксирована на уровне 3700 млн долл.
© «Вечерние Ведомости»
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