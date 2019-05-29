Пермь: новости дня
18:06 | 31.05.2019
Пермяки присоединятся к международной акции «Самый дружный хоровод»
Простая, яркая и добрая акция пройдет в рамках культурно-образовательной программы «Тетрадка Дружбы» и станет наглядным примером дружбы и общения школьников разных возрастов, национальностей, физических возможностей и иных отличий.
В завершении флешмоба участники запустят в небо бумажных голубей с добрыми пожеланиями и хором скажут слоган «Все дети хотят дружить!». Такой призыв в очередной раз подчеркнет, что дружба – неотъемлемое право, данное каждому человеку с рождения. Дружбе не важны условности, ведь общаться, сопереживать и радоваться друг за друга может каждый.
В Перми акция пройдет с 11:00 до 14:00 на площади перед Дворцом молодежи (улица Петропавловская, 185).
Ярким завершением акции «Самый дружный хоровод» в нашем городе станет итоговое награждение победителей и активных участников международной программы «Тетрадка Дружбы» за 2018-2019 учебный год. В течение года ребята приняли участие во множестве конкурсов и мероприятий программы, среди которых: международная акция «Читающий автобус», фестиваль школьного добровольчества «Тетрадка Дружбы», международный конкурс «Тетрадка Дружбы – объединяя детей планеты Земля», II международный инклюзивный слет «Тетрадка Дружбы» и другие.
На торжественной церемонии всем победителям будут вручены дипломы и ценные призы от ассоциации «Тетрадка Дружбы» и партнеров организации.
© «Вечерние Ведомости»
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