Пермская «Олимпия» после реконструкции сможет принимать соревнования федерального уровня

15:09 | 30.05.2019

В Перми продолжается реконструкция спорткомплекса «Олимпия-Пермь». Общая площадь после реконструкции увеличится на 11 тысяч кв. метров и составит 26 тыс. кв. м. При этом общая площадь фитнес-центра превысит 4 тыс. кв. м. Предполагается, что спортивный комплекс сможет принимать вдвое больше любителей заниматься спортом — до 4 тысяч человек в день. Кроме того, в комплексе откроется детский центр плавания.



«На данный момент услуги для всей семьи не распространены, хотя спрос на них огромный, – заявил директор фитнес-центра Олег Кушнарев. – В нашем спорткомплексе начнет работу полноценный детский центр обучения плаванию площадью 1250 кв. м, с тремя чашами специализированных бассейнов разной глубины, комфортным залом ожидания для родителей».



Увеличившийся после реконструкции фитнес-центр расположится в новой очереди здания спорткомплекса и будет предусматривать тренажерный зал площадью 1,6 тыс. кв. м и семь залов для групповых занятий. Новые раздевалки будут площадью более 300 кв. м каждая (в одной раздевалке предусмотрена установка порядка 30 душевых).



«Мы ждем, что «Олимпия» станет спорткомплексом не только регионального, но и федерального уровня, — сообщил министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров. – «Олимпия» выйдет на новый уровень, станет комплексом семейного типа. По поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова строительство детского центра плавания находится у нас на особом контроле».



Руководство «Олимпии» также поделилось планами проведения ключевых региональных спортивных мероприятий на площадке обновленного фитнес-центра. Уже достигнута договоренность с профильными федерациями: бодибилдинга, кроссфита, смешанных единоборств и пауэрлифтинга.



Напомним, что ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» создано в 2006 году. Учредителями компании являются краевое минимущества (78,6% доли в уставном капитале) и городской департамент имущественных отношений (21,4%). Стоимость контракта на реконструкцию спорткомплекса составляет 199 млн рублей, работы проводятся исключительно за счет собственных средств компании, без привлечения бюджетного финансирования.