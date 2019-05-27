Пермь: новости дня
14:19 | 29.05.2019
Сыроварня в Чернушке позволит увеличить объем переработки молока в Прикамье на 40 тысяч тонн ежегодно
На данный момент компания производит порядка 80 видов наименований молочной продукции из натурального сырья, без добавления искусственных ингредиентов, красителей и растительных жиров. Так, например, 5- и 9-процентный творог, произведенный ООО «МасКо», поставляют в несколько детских садов.
В связи с этим губернатор Максим Решетников обратил внимание на необходимость увеличения поставок местной продукции в социальные учреждения Прикамья. Глава региона поручил проконтролировать этот вопрос краевому министерству сельского хозяйства. «Особенно это касается «молочки», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, во время визита на маслосырокомбинат губернатору была представлена новая автоматизированная линия «Bertsch» по производству твердых и полутвердых сортов сыров. Как отметил директор ООО «МасКо» Павел Кирюхин, новая технология будет способствовать развитию импортозамещения на российском рынке сыров. Так, например, в компании планируют в скором времени начать варить швейцарский и голландский сыры, а также итальянский пармезан.
Также работа сыроварни позволит увеличить объемы ежегодно перерабатываемого молока на 35-40 тысяч тонн. Сейчас в Пермском крае производится 500 тысяч тонн молока в год. В связи с этим губернатор Максим Решетников обратил внимание краевого минсельхоза на то, что молоко для производства сыров важно брать у местных сельхозтоваропроизводителей. «Нам очень важно рынок молочного производства дальше развивать, заниматься тщательнее переработкой молока. Мы готовы выделять дополнительное финансирование программ, направленных на развитие сельского хозяйства, но для этого нужна хорошо проработанная, внятная программа. Было обидно, когда мы во время выезда в Оханск узнали, что ферма, которая ежегодно производит 10 тысяч тонн качественного молока, отправляет 9 тысяч тонн на переработку в соседние регионы, а не местным предприятиям по переработке молока», — отметил губернатор. Помимо этого, глава Прикамья попросил директора ООО «МасКо» подумать над стратегией развития и поддержки молочных предприятий и представить ее на ближайшем совещании сельхозтоваропроизводителей.
Губернатор Прикамья поинтересовался, не будет ли у производителей проблем со сбытом продукции, учитывая, что производство увеличится до 12 тонн сыра в сутки. По словам директора ООО «МасКо» Павла Кирюхина, уже сейчас их «молочка» продается в г. Перми, на юге края, а также в Башкирии. «Нацеливаемся на рынок Свердловской области, в дальнейшем это должна быть вся Россия, главное, добиться хороших качественных показателей», — подчеркнул он.
© «Вечерние Ведомости»
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