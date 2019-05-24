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17:29 | 28.05.2019
В Прикамье создают комфортные условия жизни для переселенцев из аварийного жилья
Новый трехэтажный дом из кирпича рассчитан на 30 квартир. Дом оснащен коммунальными услугами: проведено водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, отопление. Во время инспекции Максим Решетников пообщался с жителями одной из квартир дома. Он поздравил новоселов и поинтересовался, все ли устраивает жильцов в новой квартире.
По словам хозяев, при заезде в новом жилье были обои, паркет, линолеум, двери, было проведено отопление. В новой квартире они живут 5 месяцев, но им уже удалось обжиться, сделать ее более уютной. «Та квартира была в старом доме, сколько ему было лет — не знаю, но очень старый. Печка еще была дровяная, а газ не так давно провели», — рассказывает владелица квартиры Антонина Сучкова.
Также Максим Решетников пообщался с жильцами аварийного дома по адресу ул. Горького, 9. По их словам, дом должны были расселить в 3 квартале 2019 года, а сейчас очередь отодвинулась. Глава Прикамья дал поручение минстрою ускорить расселение аварийного дома. Дом будет включен в первоочередной план расселения.
По итогам осмотра дома и общения с жильцами губернатор Максим Решетников поручил главе Чернушинского городского округа Михаилу Шестакову проконтролировать, чтобы для жителей, переселенных из аварийного и ветхого жилья, было оперативно завершено благоустройство микрорайона. «Надо, чтобы мамы с колясками могли гулять, молодежи, я так понимаю, много живет в микрорайоне. Хорошо, что детская площадка рядом есть, но по грязи туда не дойти», — подчеркнул глава Прикамья. Глава муниципального образования отметил, что эти работы будут выполнены.
Отметим, в рамках реализации региональной программы по расселению аварийного и ветхого жилья за 2012-2017 годы Чернушинского ГО были расселены 2945 граждан из 194 домов, признанных аварийными до 2012 года на сумму 1,244 млрд рублей. В 2018 году переселены 93 человека из 10 домов, признанных аварийными после 2012 года на сумму 43,9 млн рублей.
Напомним, всего в Прикамье в 2018 году в благоустроенное жилье из аварийного было переселено 1586 человек из Перми, Кунгура, Губахи, Краснокамска, Кондратовского сельского поселения и Чернушки. Финансирование программ осуществлялось за счет консолидированного бюджета Прикамья. Кроме того, средства на переселение граждан в рамках ликвидации аварийного жилья, которому грозит обрушение (в рамках ЧС), получили 4 муниципалитета: Лысьва, Соликамск, Кунгур и Верещагинское городское поселение.
По информации министерства строительства и архитектуры Пермского края, в период с 2019 по 2021 годы в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» по поручению президента РФ Владимира Путина будет расселено 150 тысяч кв. м аварийного фонда. На реализацию программы будет выделено более 5 млрд рублей из федерального бюджета. Таким образом, из аварийного жилья в Прикамье за три года будет переселено около 10 тысяч человек. Напомним, 16 марта вступило в силу постановление Правительства РФ, которое определило, какой объем аварийного фонда удастся расселить в регионах в период с 2019 по 2021 годы за счет федеральных средств.
© «Вечерние Ведомости»
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