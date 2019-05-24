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17:23 | 28.05.2019
Пермский край поднялся на 11 пунктов в рейтинге регионов страны Национального чемпионата WorldSkills Russia
Соревнования проходили по компетенциям 7 профессиональных блоков: строительству, информационным и коммуникационным технологиям, творчеству и дизайну, производству и инженерным технологиям, сфере услуг, образованию, а также транспорту и логистике. За звание лучших молодых специалистов страны состязалось более 1500 участников из разных субъектов России.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что движение WorldSkills — важный инструмент для вовлечения молодежи на рабочие специальности. Такие сотрудники, в свою очередь, востребованы региональными предприятиями.
Пермский край представляла делегация из 10 студентов средних профессиональных образовательных учреждений. По итогам чемпионата сборная Прикамья завоевала 9 медалей:
Галина Фоминова, Краевой политехнический колледж – 1 место в компетенции «Добыча нефти и газа»,
Валерия Никитина, Пермский агропромышленный техникум – 2 место в номинации «Флористика»,
Александр Медведев, Пермский торгово-технологический техникум – 2 место в компетенции «Поварское дело»,
Илья Балдин, Березниковский политехнический техникум – 3 место в компетенции «Программные решения для бизнеса»,
Наталья Рудакова, Пермский строительный колледж – 3 место в компетенции «Облицовка плиткой»,
Анастасия Пестова, Пермский колледж транспорта и сервиса – 3 место в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»,
Павел Трапезников, Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова – медаль «За мастерство» в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,
Данил Максимов, Верещагинский многопрофильный техникум – медаль «За мастерство» в компетенции «Управление железнодорожным транспортом»,
сборная колледжа Олимпийского резерва (Артем Гимик, Дарья Доминова, Филипп Кирушев, Андрей Солдатенко и Павел Чудинов) – медаль «За мастерство» в компетенции «Спасательные работы».
Таким образом, Пермский край занял 14 место в рейтинге регионов чемпионатного цикла, тем самым поднявшись на 11 пунктов по сравнению с прошлым годом.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что одна из главных задач чемпионата – изменение системы подготовки кадров. «Все больше молодых людей понимают, что освоение профессиональных навыков и трудовое мастерство – это правильный выбор для карьерной траектории. Ребята, принявшие участие в чемпионате, могут быть уверены в дальнейшем трудоустройстве», – подчеркнула министр.
Напомним, движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) развивается в рамках платформы «Россия – страна возможностей».
Все финалисты чемпионата WorldSkills Russia будут представлены к премии «Гордость Пермского края», а победители и призеры получат денежные вознаграждения в размерах 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Кроме этого, они будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс представить Россию на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. Участникам текущего состава национальной сборной предстоит выступать на 45 мировом чемпионате WorldSkills, который состоится в августе в Казани.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит каждые два года и собирает свыше 1600 участников из более чем 60 стран. Чтобы попасть на международный уровень, претенденты сначала проходят отбор на национальных соревнованиях.
Основная цель чемпионатов WorldSkills – продвижение профессионального образования как одного из главных инструментов социально-экономических преобразований. Кроме этого, они дают лидерам отраслей, правительствам и образовательным заведениям возможность обменяться информацией, идеями и передовыми методами работы.
© «Вечерние Ведомости»
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