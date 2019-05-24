Пермский край поднялся на 11 пунктов в рейтинге регионов страны Национального чемпионата WorldSkills Russia

17:23 | 28.05.2019

В Казани завершился VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).



Соревнования проходили по компетенциям 7 профессиональных блоков: строительству, информационным и коммуникационным технологиям, творчеству и дизайну, производству и инженерным технологиям, сфере услуг, образованию, а также транспорту и логистике. За звание лучших молодых специалистов страны состязалось более 1500 участников из разных субъектов России.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что движение WorldSkills — важный инструмент для вовлечения молодежи на рабочие специальности. Такие сотрудники, в свою очередь, востребованы региональными предприятиями.



Пермский край представляла делегация из 10 студентов средних профессиональных образовательных учреждений. По итогам чемпионата сборная Прикамья завоевала 9 медалей:



Галина Фоминова, Краевой политехнический колледж – 1 место в компетенции «Добыча нефти и газа»,



Валерия Никитина, Пермский агропромышленный техникум – 2 место в номинации «Флористика»,



Александр Медведев, Пермский торгово-технологический техникум – 2 место в компетенции «Поварское дело»,



Илья Балдин, Березниковский политехнический техникум – 3 место в компетенции «Программные решения для бизнеса»,



Наталья Рудакова, Пермский строительный колледж – 3 место в компетенции «Облицовка плиткой»,



Анастасия Пестова, Пермский колледж транспорта и сервиса – 3 место в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение»,



Павел Трапезников, Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова – медаль «За мастерство» в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»,



Данил Максимов, Верещагинский многопрофильный техникум – медаль «За мастерство» в компетенции «Управление железнодорожным транспортом»,



сборная колледжа Олимпийского резерва (Артем Гимик, Дарья Доминова, Филипп Кирушев, Андрей Солдатенко и Павел Чудинов) – медаль «За мастерство» в компетенции «Спасательные работы».



Таким образом, Пермский край занял 14 место в рейтинге регионов чемпионатного цикла, тем самым поднявшись на 11 пунктов по сравнению с прошлым годом.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что одна из главных задач чемпионата – изменение системы подготовки кадров. «Все больше молодых людей понимают, что освоение профессиональных навыков и трудовое мастерство – это правильный выбор для карьерной траектории. Ребята, принявшие участие в чемпионате, могут быть уверены в дальнейшем трудоустройстве», – подчеркнула министр.



Напомним, движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) развивается в рамках платформы «Россия – страна возможностей».



Все финалисты чемпионата WorldSkills Russia будут представлены к премии «Гордость Пермского края», а победители и призеры получат денежные вознаграждения в размерах 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Кроме этого, они будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и получат шанс представить Россию на чемпионате мира в Шанхае в 2021 году и на чемпионате Европы EuroSkills в Санкт-Петербурге в 2022 году. Участникам текущего состава национальной сборной предстоит выступать на 45 мировом чемпионате WorldSkills, который состоится в августе в Казани.



Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит каждые два года и собирает свыше 1600 участников из более чем 60 стран. Чтобы попасть на международный уровень, претенденты сначала проходят отбор на национальных соревнованиях.



Основная цель чемпионатов WorldSkills – продвижение профессионального образования как одного из главных инструментов социально-экономических преобразований. Кроме этого, они дают лидерам отраслей, правительствам и образовательным заведениям возможность обменяться информацией, идеями и передовыми методами работы.